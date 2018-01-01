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Денис Бойко во время матча со Славией укусила оса

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Вратарю в первом тайме понадобилась помощь врачей.
Денис Бойко
Денис Бойко

В первом тайме матча Славия — Динамо случился эпизод, когда Денис Бойко оказался на газоне. Тренерский штаб был готов произвести замену, но 30-летний кипер продолжил игру.

После матча главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал, что произошло с голкипером команды Денисом Бойко.

"Его укусила оса. Я говорю серьезно", - заявил Хацкевич на пресс-конференции после матча.

Напомним, киевское Динамо упустило выездную победу над Славией в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Смотрите также видео голов матча Славия - Динамо.

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Теги: Динамо Киев, Славия, Денис Бойко
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