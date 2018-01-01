Денис Бойко во время матча со Славией укусила оса
Вратарю в первом тайме понадобилась помощь врачей.
В первом тайме матча Славия — Динамо случился эпизод, когда Денис Бойко оказался на газоне. Тренерский штаб был готов произвести замену, но 30-летний кипер продолжил игру.
После матча главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал, что произошло с голкипером команды Денисом Бойко.
"Его укусила оса. Я говорю серьезно", - заявил Хацкевич на пресс-конференции после матча.
Напомним, киевское Динамо упустило выездную победу над Славией в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Смотрите также видео голов матча Славия - Динамо.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил