Славия - Динамо: реакция сети на ничью в Праге

Читайте, что писали в twitter после матча Славии с Динамо.

Киевское Динамо упустило выездную победу над Славией в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Смотрите также видео голов матча Славия - Динамо.

Ожидаемо, в сети болельщики остались недовольны игрой, хоть и признали, что результат удовлетворительный.

Динамо зіграло найгіршу гру зі старту сезону. І то, хвилини не вистачило, щоб поїхати з перемогою.



Це все, що треба знати про рівень Славії.



У тренерського штабу задача підвести команду до оптимальної форми. Часу вдосталь - аж тиждень! — Serhiy Herts (@serhiy_herts) 7 августа 2018 г.

Всю мою жизнь Динамо пропускает в важных матчах на последних минутах. Вот тупо постоянно. Ну когда это блядь закончится? — Алексей Симончук (@AlexSimonchuk) 7 августа 2018 г.

Відскочили динамівці. Провальний другий тайм.

Якось не віриться, що ця команда може пройти Стандард чи Аякс. Тому я думаю, що Динамо має бути готове до чергового сезну без ЛЧ. — Павло Степанець (@Pavlo_Stepanets) 7 августа 2018 г.

Будем честны, игра была равна и никто не наиграл на победу. Да, с пенальти чехам повезло, но моментов у них было побольше нашего. Так что ждем не менее захватывающей борьбы в Киеве! Вперед, Динамо! — Vadim Lyapin (@fibber77) 7 августа 2018 г.

Можаровский такой бы не поставил в ворота Динамо. — Bogdan Garmashov (@garmaSHOW) 7 августа 2018 г.

Не думал что Динамо так сложно из Славией будет. 🤔 — Vania (@seankehl) 7 августа 2018 г.

Надо выпускать Русина, и менять Сидорчука. Не узнаю Динамо, играют без желания и настроя. Наверное, опустошены после Шахтёра — Кирилл Полевой (@WhiteCollar82) 7 августа 2018 г.

#СлавияДинамо 0:0,

первый тайм мы увидели игру похожую на Динамо-Черноморец,

Славия для Европы тактически грамотная, но посредственная команда,

ниже средней команды Премьер-Лиги Украины,

(но Черноморец выиграл у Динамо в прошлом сезоне:), #Гармаш просто король #Динамо — Pound (@pound_sterling) 7 августа 2018 г.

#СлавияДинамо Для кого, для чего так играть? — Дядя Саша (@ddya_sasha) 7 августа 2018 г.

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