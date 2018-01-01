Славия - Динамо: реакция сети на ничью в Праге
Киевское Динамо упустило выездную победу над Славией в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Смотрите также видео голов матча Славия - Динамо.
Ожидаемо, в сети болельщики остались недовольны игрой, хоть и признали, что результат удовлетворительный.
Динамо зіграло найгіршу гру зі старту сезону. І то, хвилини не вистачило, щоб поїхати з перемогою.— Serhiy Herts (@serhiy_herts) 7 августа 2018 г.
Це все, що треба знати про рівень Славії.
У тренерського штабу задача підвести команду до оптимальної форми. Часу вдосталь - аж тиждень!
Всю мою жизнь Динамо пропускает в важных матчах на последних минутах. Вот тупо постоянно. Ну когда это блядь закончится?— Алексей Симончук (@AlexSimonchuk) 7 августа 2018 г.
Відскочили динамівці. Провальний другий тайм.— Павло Степанець (@Pavlo_Stepanets) 7 августа 2018 г.
Якось не віриться, що ця команда може пройти Стандард чи Аякс. Тому я думаю, що Динамо має бути готове до чергового сезну без ЛЧ.
Будем честны, игра была равна и никто не наиграл на победу. Да, с пенальти чехам повезло, но моментов у них было побольше нашего. Так что ждем не менее захватывающей борьбы в Киеве! Вперед, Динамо!— Vadim Lyapin (@fibber77) 7 августа 2018 г.
Можаровский такой бы не поставил в ворота Динамо.— Bogdan Garmashov (@garmaSHOW) 7 августа 2018 г.
Не думал что Динамо так сложно из Славией будет. 🤔— Vania (@seankehl) 7 августа 2018 г.
Надо выпускать Русина, и менять Сидорчука. Не узнаю Динамо, играют без желания и настроя. Наверное, опустошены после Шахтёра— Кирилл Полевой (@WhiteCollar82) 7 августа 2018 г.
#СлавияДинамо 0:0,— Pound (@pound_sterling) 7 августа 2018 г.
первый тайм мы увидели игру похожую на Динамо-Черноморец,
Славия для Европы тактически грамотная, но посредственная команда,
ниже средней команды Премьер-Лиги Украины,
(но Черноморец выиграл у Динамо в прошлом сезоне:), #Гармаш просто король #Динамо
#СлавияДинамо Для кого, для чего так играть?— Дядя Саша (@ddya_sasha) 7 августа 2018 г.
Также вы можете проголосовать, был ли пенальти в концовке матча?
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