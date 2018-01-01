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Славия - Динамо: реакция сети на ничью в Праге

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Читайте, что писали в twitter после матча Славии с Динамо.
Славия - Динамо: реакция сети на ничью в Праге

Киевское Динамо упустило выездную победу над Славией в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Смотрите также видео голов матча Славия - Динамо.

Ожидаемо, в сети болельщики остались недовольны игрой, хоть и признали, что результат удовлетворительный.

Также вы можете проголосовать, был ли пенальти в концовке матча?

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Теги: Динамо Киев, Славия, лига чемпионов
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