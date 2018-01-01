Славия — Динамо: был ли пенальти в концовке матча?

Киевские Динамо упустило победу из-за пенальти в концовке матча.

Киевское было близко к выездной победе над Славией в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, но в компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота киевлян за фол Томаша Кендзеры.

Фол довольно неоднозначный:

https://www.playbuzz.com/item/ff652a6e-f65e-4b9c-b12d-385244c7e386

Смотрите также видео голов матча Славия - Динамо.

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