Потенциальные соперники Динамо в Лиге чемпионов сыграли вничью

Аякс упустил победу из-за пенальти в компенсированное время.

Киевское Динамо сыграло вничью с чешской Славией, но это не мешает нам присматриваться к потенциальным соперникам киевлян в раунде плей-офф.

Так, напомним, победитель пары Динамо - Славия сыграет с победителем пары Стандарт - Аякс, который первый матч завершили вничью.

В поединке в Бельгии Стандарт сыграл лучше, имел больше моментов, но до перерыва у хозяев страдала реализация, к тому же были допущены ошибки в обороне, чем воспользовались Хунтелаар и Тадич. 2:0 к перерыву.

А вот во втором тайме Стандарт взял свое, сперва отыгравшись после удара Карсела-Гонсалеса, а уже в компенсированное время с пенальти Эмон принес ничью 2:2.

Стандард - Аякс 2:2

Голы: Хунтелаар, 19 (0:1), Тадич, 35 (0:2), Карсела-Гонсалес, 67 (1:2), Эмон, 94 (пенальти) (2:2)

Стандард: Очоа, Фаи, Лайфис, Каванда, Люиндама, Агбо, Мпоку (Дженепо, 85), Марин Р., Карсела-Гонсалес, Бастьен (Цимирот, 76), Са (Эмон, 66)

Аякс: Онана, де Лигт, Мазрауи, Тальяфико, Блинд, Шоне (Эйтинг, 89), Френки де Йонг (ван де Беек, 79), Зиеш (Лабьяд, 73), Тадич, Нерес, Хунтелаар

Предупреждения: Фаи, 55 - Тальяфико, 58, Зиеш, 61

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