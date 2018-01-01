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Славия - Динамо 1:1 видео голов и обзор матча

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Динамо упустило выездную победу над Славией в Лиге чемпионов. Смотрите видео голов матча Славия - Динамо.
Видео голов матча Славия - Динамо
Видео голов матча Славия - Динамо
slavia.cz

Динамо не удержало победу над Славией, пропустив в концовке первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Славия – Динамо 1:1
Голы: Хюсбауэр, 90+5 (с пенальти) – Вербич, 82

Славия: Коларж – Коуфал, Нгадо-Нгаджи, Дели, Боржил – Соучек, Хюсбауэр – Стох, Сикора (Олайинка, 86), Змргал (Бэлуцэ, 80) – Шкода (Тецл, 60)

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк – Сидорчук, Гармаш, Буяльский (Шепелев, 68) – Цыганков (Андриевский, 90+1), Беседин, Вербич

Предупреждения: Хюсбауэр, Коуфал – Буяльский, Кендзера

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Теги: футбол, Динамо Киев, Лига чемпионов, Славия
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