Динамо упустило выездную победу над Славией

В Праге завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местной Славией и киевским Динамо.

Динамо не удержало победу над Славией, пропустив в концовке первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Украинский клуб неплохо начал поединок, завладев контролем над мячом. Уже на 3-й минуте Цыганков выполнил отличную передачу на Беседина, а последний не сумел поразить рамку чешской команды с нескольких метров, умудрившись пробить прямо в голкипера.

Ближе к середине тайма инициатива перешла на сторону хозяев поля, а динамовцы стали прижиматься к своим воротам.

Во второй половине "бело-синие" продолжали играть на отбой, заставив своих фанатов хорошенько понервничать.

Гол пришел из неоткуда – пока футболисты Славии спорили с судьей, Кендзера вкинул аут на Сидарчука, который, в свою очередь, отдал тут же разрезную передачу на Вербича. Словенец, проведя далеко не лучший свой матч, не подвел и открыл счет в поединке.

Однако удержать победу подопечным Хацкевича не удалось – уже в компенсированное время рефери разглядел фол в штрафной площади киевлян и указал на одиннадцатиметровую точку. Пенальти реализовал Хюсбауэр.

Таким образом, Динамо увезло результативную ничью из Прагу, пропустив впервые в сезоне – в предыдущих четырех играх нового сезона "бело-синие" оставляли свои ворота сухими.

Судьба противостояния решиться ровно через неделю (14 августа) на стадионе НСК Олимпийский, где у нашей команды есть неплохие шансы пройти в следующий раунд.

Славия – Динамо 1:1

Голы: Хюсбауэр, 90+5 (с пенальти) – Вербич, 82

Славия: Коларж – Коуфал, Нгадо-Нгаджи, Дели, Боржил – Соучек, Хюсбауэр – Стох, Сикора (Олайинка, 86), Змргал (Бэлуцэ, 80) – Шкода (Тецл, 60)

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк – Сидорчук, Гармаш, Буяльский (Шепелев, 68) – Цыганков (Андриевский, 90+1), Беседин, Вербич

Предупреждения: Хюсбауэр, Коуфал – Буяльский, Кендзера

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