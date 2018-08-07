Динамо упустило выездную победу над Славией
Динамо не удержало победу над Славией, пропустив в концовке первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Украинский клуб неплохо начал поединок, завладев контролем над мячом. Уже на 3-й минуте Цыганков выполнил отличную передачу на Беседина, а последний не сумел поразить рамку чешской команды с нескольких метров, умудрившись пробить прямо в голкипера.
Ближе к середине тайма инициатива перешла на сторону хозяев поля, а динамовцы стали прижиматься к своим воротам.
Во второй половине "бело-синие" продолжали играть на отбой, заставив своих фанатов хорошенько понервничать.
Гол пришел из неоткуда – пока футболисты Славии спорили с судьей, Кендзера вкинул аут на Сидарчука, который, в свою очередь, отдал тут же разрезную передачу на Вербича. Словенец, проведя далеко не лучший свой матч, не подвел и открыл счет в поединке.
Однако удержать победу подопечным Хацкевича не удалось – уже в компенсированное время рефери разглядел фол в штрафной площади киевлян и указал на одиннадцатиметровую точку. Пенальти реализовал Хюсбауэр.
Таким образом, Динамо увезло результативную ничью из Прагу, пропустив впервые в сезоне – в предыдущих четырех играх нового сезона "бело-синие" оставляли свои ворота сухими.
Судьба противостояния решиться ровно через неделю (14 августа) на стадионе НСК Олимпийский, где у нашей команды есть неплохие шансы пройти в следующий раунд.
Славия – Динамо 1:1
Голы: Хюсбауэр, 90+5 (с пенальти) – Вербич, 82
Славия: Коларж – Коуфал, Нгадо-Нгаджи, Дели, Боржил – Соучек, Хюсбауэр – Стох, Сикора (Олайинка, 86), Змргал (Бэлуцэ, 80) – Шкода (Тецл, 60)
Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк – Сидорчук, Гармаш, Буяльский (Шепелев, 68) – Цыганков (Андриевский, 90+1), Беседин, Вербич
Предупреждения: Хюсбауэр, Коуфал – Буяльский, Кендзера
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил