Украинская команда выиграла матч Лиги чемпионов со счетом 8:0
Чемпион Украины Житлобуд-1 крупной победой отметил старт в женской Лиге чемпионов.
В первом матче группового предварительного раунда женской Лиги чемпионов Житлобуд-1 не оставил камня на камне от Биркиркары.
Уже в первом тайме исход поединка стал предельно ясен: харьковчанки забили в ворота мальтийской команды 5 безответных мячей, 2 раза проверили на прочность каркас ворот и предоставили возможность голкиперу соперниц совершить несколько блестящих сэйвов.
После перерыва, решив сэкономить силы перед следующими матчами, хозяйки слегка сбросили обороты, но, тем не менее, смогли забить еще 3 мяча.
10 августа украинки встретятся с Кардиффом, а 13 августа сыграют против, пожалуй, самого опасного соперника в квартете – Олимпией.
В основной раунд женской Лиги чемпионов выйдут победительницы 10-ти групп и 2 лучшие команды из занявших в группах вторые места.
Житлобуд-1 – Биркиркара 8:0
Голы: Шевчук, 6, Апанащенко, 9, Кунина, 26, 63, Воронина, 36, 43, Мозольская, 78, Петрик, 85.
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