Фанаты Динамо устроили огненное шоу в Праге

Болельщики готовы к стартовому матчу киевлян в еврокубках в этом сезоне.

Киевское Динамо матчем с чешской Славией в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов откроет еврокубковый сезон.

На матче в Праге ожидается больше тысячи болельщиков киевского Динамо, которые перед матчем устроили огненное шоу в столице Чехии. Фото появилось на странице ультрас Динамо в соцсетях.

Напомним, встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо состоится 7 августа в городе Прага на стадионе Эден Арена. Стартовый свисток – в 20:30 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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