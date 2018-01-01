Фанаты Динамо устроили огненное шоу в Праге
Болельщики готовы к стартовому матчу киевлян в еврокубках в этом сезоне.
Киевское Динамо матчем с чешской Славией в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов откроет еврокубковый сезон.
На матче в Праге ожидается больше тысячи болельщиков киевского Динамо, которые перед матчем устроили огненное шоу в столице Чехии. Фото появилось на странице ультрас Динамо в соцсетях.
Напомним, встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо состоится 7 августа в городе Прага на стадионе Эден Арена. Стартовый свисток – в 20:30 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.
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