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Фанаты Динамо устроили огненное шоу в Праге

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Болельщики готовы к стартовому матчу киевлян в еврокубках в этом сезоне.
Фанаты Динамо устроили огненное шоу в Праге

Киевское Динамо матчем с чешской Славией в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов откроет еврокубковый сезон.

На матче в Праге ожидается больше тысячи болельщиков киевского Динамо, которые перед матчем устроили огненное шоу в столице Чехии. Фото появилось на странице ультрас Динамо в соцсетях.

Напомним, встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо состоится 7 августа в городе Прага на стадионе Эден Арена. Стартовый свисток – в 20:30 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

Читайте также, чего стоит ожидать и остерегаться Динамо в выездной игре со Славией.

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Теги: футбол, Славия, Динамо Киев, Лига чемпионов
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