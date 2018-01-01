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Славия - Динамо: видео трансляция матча Лиги чемпионов

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Смотреть видео трансляцию матча Славия - Динамо можно на iSport.ua.
Видео трансляция матча Славия - Динамо
Видео трансляция матча Славия - Динамо
Олег Батрак, iSport.ua

Динамо Киев сыграет со Славией 7 августа на выезде в рамках третьего отборочного цикла Лиги чемпионов. Стартовый свисток – в 20:30 по киевскому времени.

Смотрите видео трансляцию матча Славия – Динамо:

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Славия – Динамо.

 

Также на iSport.ua вы можете ознакомиться с ближайшим соперником подопечных Александра Хацкевича.

Ранее сообщалось о том, что Динамо узнало потенциальных оппонентов по плей-офф раунду ЛЧ.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Славия, Лига чемпионов, где смотреть
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