Славия - Динамо: видео трансляция матча Лиги чемпионов

Смотреть видео трансляцию матча Славия - Динамо можно на iSport.ua.

Динамо Киев сыграет со Славией 7 августа на выезде в рамках третьего отборочного цикла Лиги чемпионов. Стартовый свисток – в 20:30 по киевскому времени.

Смотрите видео трансляцию матча Славия – Динамо:

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Славия – Динамо.

Также на iSport.ua вы можете ознакомиться с ближайшим соперником подопечных Александра Хацкевича.

Ранее сообщалось о том, что Динамо узнало потенциальных оппонентов по плей-офф раунду ЛЧ.

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