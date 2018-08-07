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Славия – Динамо: стартовые составы

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Динамо попробует обыграть в Праге местную Славию.
Тренировка киевского Динамо на Эден Арена
Тренировка киевского Динамо на Эден Арена
ФК Динамо Киев

Динамо сыграет на выезде со Славией в рамках первого матча третьего отборочного цикла Лиги чемпионов.

Стали известны стартовые составы на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо.

Динамо: Бойко, Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзера, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Вербич, Беседин.

Запасные: Бущан, Сидклей, Шабанов, Че-Че, Шепелев, Андриевский, Русин.

Славия: Коларж, Цоуфал, Сикора, Змргал, Гушбауэр, Нгадеу-Нгаджуи, Стох, Боржил, Дели, Шкода, Соучек.

Запасные: Коварж, Олайинка, Тецл, Зелены, Кудела, Бэлуцэ, Фрыдрых.

Напомним, встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо состоится 7 августа в городе Прага на стадионе Эден Арена. Стартовый свисток – в 20:30 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

Читайте также, чего стоит ожидать и остерегаться Динамо в выездной игре со Славией.

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Теги: футбол, Славия, Динамо Киев, Лига чемпионов, стартовые составы, ориентировочные составы
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гость  (аноним)  07.08.2018, 15:49
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