Славия – Динамо: стартовые составы

Динамо попробует обыграть в Праге местную Славию.

Динамо сыграет на выезде со Славией в рамках первого матча третьего отборочного цикла Лиги чемпионов.

Стали известны стартовые составы на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо.

Динамо: Бойко, Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзера, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Вербич, Беседин.

Запасные: Бущан, Сидклей, Шабанов, Че-Че, Шепелев, Андриевский, Русин.

Славия: Коларж, Цоуфал, Сикора, Змргал, Гушбауэр, Нгадеу-Нгаджуи, Стох, Боржил, Дели, Шкода, Соучек.

Запасные: Коварж, Олайинка, Тецл, Зелены, Кудела, Бэлуцэ, Фрыдрых.

Напомним, встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо состоится 7 августа в городе Прага на стадионе Эден Арена. Стартовый свисток – в 20:30 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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