Славия – Динамо: ориентировочные составы

Динамо попробует обыграть в Праге местную Славию.

Динамо сыграет на выезде со Славией в рамках первого матча третьего отборочного цикла Лиги чемпионов.

Накануне поединка редакция iSport.ua решила предугадать стартовые составы команд.

Славия: Коларж – Коуфал, Нгадеу, Дели, Боржил – Соучек, Хюсбауэр – Стох, Сикора, Змргал – Шкода.

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк – Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Цыганков, Вербич – Беседин.

Напомним, встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо состоится 7 августа в городе Прага на стадионе Эден Арена. Стартовый свисток – в 20:30 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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