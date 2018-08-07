Динамо - Славия: стартовые составы
Динамо сыграет дома со Славией в рамках ответного матча третьего отборочного цикла Лиги чемпионов.
Стали известны стартовые составы на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо - Славия.
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич — Сидорчук, Гармаш — Цыганков, Шепелев, Вербич — Беседин.
Запас: Бущан, Че Че, Морозюк, Андриевский, Буяльский, Шабанов, Русин.
Славия: Коларж — Цоуфал, Дели, Нгаду-Нгаджи, Борил — Соучек, Гушбауэр — Стох, Сикора, Змргал —Тецл.
Запасные: Коварж, Зеленый, Кудела, Балута, Шкода, Фридрих, Покорный.
Напомним, встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо - Славия состоится 14 августа в Киеве на НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 29:30 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Динамо – Славия.
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