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Динамо - Славия: стартовые составы

Комментариев: 2
Динамо попробует обыграть в Киеве чешскую Славию.
Тренировка киевского Динамо
Тренировка киевского Динамо
ФК Динамо Киев

Динамо сыграет дома со Славией в рамках ответного матча третьего отборочного цикла Лиги чемпионов.

Стали известны стартовые составы на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо - Славия.

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич — Сидорчук, Гармаш — Цыганков, Шепелев, Вербич — Беседин.

Запас: Бущан, Че Че, Морозюк, Андриевский, Буяльский, Шабанов, Русин.

Славия: Коларж — Цоуфал, Дели, Нгаду-Нгаджи, Борил — Соучек, Гушбауэр — Стох, Сикора, Змргал —Тецл.

Запасные: Коварж, Зеленый, Кудела, Балута, Шкода, Фридрих, Покорный.

Напомним, встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо - Славия состоится 14 августа в Киеве на НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 29:30 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Динамо – Славия.

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Теги: футбол, Славия, Динамо Киев, Лига чемпионов, стартовые составы, ориентировочные составы
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.08.2018, 19:44
Оценка:  0
гость
В 29:30? БигМир, там у вас всё нормально?)
гость  (аноним)  07.08.2018, 15:49
Оценка:  -1
гость
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