Динамо - Славия: стартовые составы

Динамо попробует обыграть в Киеве чешскую Славию.

Динамо сыграет дома со Славией в рамках ответного матча третьего отборочного цикла Лиги чемпионов.

Стали известны стартовые составы на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо - Славия.

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич — Сидорчук, Гармаш — Цыганков, Шепелев, Вербич — Беседин.

Запас: Бущан, Че Че, Морозюк, Андриевский, Буяльский, Шабанов, Русин.



Славия: Коларж — Цоуфал, Дели, Нгаду-Нгаджи, Борил — Соучек, Гушбауэр — Стох, Сикора, Змргал —Тецл.

Запасные: Коварж, Зеленый, Кудела, Балута, Шкода, Фридрих, Покорный.

Напомним, встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо - Славия состоится 14 августа в Киеве на НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 29:30 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Динамо – Славия.

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