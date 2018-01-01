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Вербич: Славия имеет свои слабости, мы постараемся превратить их в наше преимущество

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Беньямин Вербич поделился ожиданиями от матча с чешской Славией в квалификации к Лиге чемпионов.
Беньямин Вербчи
Беньямин Вербчи
Фк Динамо Киев

Словенский вингер киевcкого Динамо Беньямин Вербич рассказал, на что нужно сделать акцент команде в игре со Славией.

"Да, мы пересмотрели достаточно видео, могу сказать, что это сильная команда, особенно когда играет дома, при своих болельщиках. Также у них очень острые контратаки. Но, как и любая команда, чехи имеют свои слабости, мы постараемся воспользоваться ими и превратить их в наше преимущество.

Да, всегда лучше хорошо выполнить свою работу на выезде – тогда в Киеве будет значительно легче. Но необходимо сфокусироваться на первых 90 минутах, которые у нас впереди, и помнить, что в Праге будет только половина противостояния. Приложим максимум усилий ради хорошего результата.

Я бы сказал, что все чешские команды более или менее похожи по стилю: достаточно жесткие и с большим количеством высоких футболистов, поэтому мы должны быть особенно осторожными. Я не играл в матче с Викторией, поэтому не очень хорошо знаю эту команду. Сегодня мы еще раз посмотрим видео игр Славии, чтобы быть готовыми на сто процентов.

Стох? Вчера мы смотрели видео, и знаем, что он очень мобильный, применяет не так много дриблинга. Вообще, они, действительно, играют очень быстро, особенно на контратаках. Поэтому, будем приглядывать за ним", – сказал Вербич в комментарии официальном сайту Динамо.

Напомним, первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо состоится в городе Прага на стадионе Эден Арена. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 20:30 по киевскому времени.

Читайте также на iSport.ua материал о том, чего нужно ожидать и остерегаться Динамо в игре со Славией. 

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Теги: футбол, Динамо, Лига чемпионов, Славия, Беньямин Вербич
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