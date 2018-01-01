Славия – Динамо: что ждать болельщикам от матча

iSport.ua рассказывает, чего стоит ожидать и остерегаться Динамо в выездной игре со Славией.

Динамо лишь предстоит сыграть первый матч в квалификации Лиги чемпионов со пражской Славией, а некоторые украинские СМИ и болельщики уже присматриваются к возможному сопернику в раунде плей-офф – Стандард или Аякс. "Ну, как это так, что мы не пройдем какую-то там Славию…", есть такие настроения, не правда ли?!

Впрочем, букмекерские конторы в первом матче отдают предпочтение именно хозяйской команде: 2,66 против 3,05. Ничья – 3,13. Ну дожились, а?

У команды Йиндржиха Трпишовского есть в арсенале пару приемчиков, чем удивить гостей из Киева и это явно не местное пиво. Ждать гостеприимства от Славии явно не стоит. Во вторник вечером стадион под названием Эден Арена будет забит до отказа. Порядка 20 тысяч чехов будет гнать свою команду вперед. Все билеты уже проданы. Среди, достаточно шумных и бойких чехов, будет сотня-вторая и наших фанатов, одетых в бело-синие цвета, но это общую картину на трибунах не изменит.

В первую очередь, Славия может похвастаться игрой в обороне. На уровне прошлогоднего чемпионата Чехии пражане пропустили 19 голов в 30 матчах. В этом же сезоне – один гол в трех играх.

Пара центр-бэков из африканского материка Симон Дели и Мишель Нгаде-Нгаджуи обладают росточком не много – не мало 1,92 м и 1,90 м – соответственно. Вот уж Артему Беседину будет тяжеловато с ними бодаться на "втором этаже". Также эти парни завсегдатаи чужой штрафной площади на стандартных положениях. Однако об этом поговорим немного позже.

К этой парочке стоит добавить и 23-летнего опорного полузащитника Томаша Соучека. Чех тоже вымахал под два метра, а эксперты сравнивают его с Неманья Матичем. Неплохое сравнение, вот бы и нам своего Матича. Соучек за счет длины ног выжигает центр поля, собирает подборы, а также может начать атаку благодаря неплохому первому пасу. К тому же, Томаш полезен и в чужой штрафной: хорош в игре головой, может продавить оппонента – гренадер.

Славия не любитель играть первым номером и, скорее всего, отдаст инициативу Динамо. Чехи – мастера засушить игру, сделать ее вязкой. Зная проблемы киевлян с позицонкой, как бы это команде Хацкевича не попасть в эту трясину. Есть решение, которое на первый взгляд может показаться странным – выпустить в средину поля новичка Че Че. Бразилец, возможно, не так силен в отборе и не такой подвижный, как Буяльский, однако первый пас при нем, техника тоже на уровне. В созидательном плане от него можно ожидать нестандартных действий, что будет очень-таки кстати. Если же Славия закроется у своих ворот, атакующий потенциал будет необходим, как воздух.

В то же время, придется компенсировать оборонную работу. Здесь могут отлично вписаться Сидорчук и Шепелев. Также у тренерского штаба есть опция в виде Дениса Гармаша. Посмотрим, какое трио в центре поля выберет тренерский штаб "бело-синих", а также каков будет план на игру.

Пражане не стесняются играть на контратаках, несмотря на то, что в домашних матчах, как считает Виктор Леоненко и многие эксперты в Украине, обязательно (!) надо играть первым номером: "болельщики что подумают, а?!" В Чехии это мало кого волнует, поэтому фланговые футболисты Славии заточены на быстрые, кинжальные контрвыпады.

Мирослав Стох и Яромир Змргал – это скорость, техника, а еще постоянные прострелы/навесы с флангов. Оба вингера - любители сместиться с фланга в центр и пробить "из точки в точку". Крайним защитниками Динамо обязательно нужна будет подстраховка опорников, иначе Стох может заставить схватится за голову одних и подарить экстаз другим.

Вот вам мини-шедевр от Мирослава Стоха:

Дополняют средину поля чешской команды Ян Сикора и Йозеф Гушбауэр. Второй – классическая "десятка", который отвечает за креатив в центральной зоне. 28-летний хавбек частенько начинает атаки из глубины. Еще тот умелец последнего паса, а также обыгрыша нескольких соперников. Может забить и сам. В трех матчах нынешнего сезона на его счету три гола и один ассист. Александру Хацкевичу предстоит подумать, как закрыть 28-летнего чеха, не дав ему показать свои лучшие качества.

Однако Гушбауэр – не последняя серьезная угроза оборонным редутам Динамо. Наконечник атак Славии Милан Шкода, несмотря на свой возраст – 32 года, забивать любит и умеет – это нападающий штрафной площади и одного касания. Он хорош в воздухе и представляет угрозу в партере. В этом сезоне он уже дважды огорчал ворота соперников. Правда, физические кондиции не позволяют ему проводить на поле весь поединок. Для Йиндржиха Трпишовского это не проблема, на подмену Шкоде всегда есть 27-летний Станислав Тецл (1 гол в этом сезоне). Посмотрим, кто выйдет в игре с Динамо со стартовых минут.

Кроме контратак и хорошей обороны, которую не так просто взломать, Славия обладает еще одним серьезным аргументом в пользу того, почему Динамо будет не сладко – стандарты. Ауты, угловые, пенальти и штрафные – в ход идет все. Пражский клуб продолжает традицию прошлого сезона и умело использует стандартные положение и в этом году. Как итог, по одному забитому мячу после длинного вброса мяча из аута в штрафную площадь, со штрафного, а также с пенальти. В прошлом сезоне пражане забила 9 голов из 50 после угловых. В штрафной соперника опасны чуть ли не пол команды Славии из-за своих габаритов.

Надо ли напоминать о проблемах Динамо при игре у своих ворот на стандартах? В прошлом сезоне команда Хацкевича пропустила 19 голов после различных стандартных положений у своих ворот, а это 40 % от общей суммы.

Если кто думает, что Динамо в Праге ждет легкая прогулка, то это далеко не так. Чехи при заполненном стадионе будут грызть землю и вырывать каждый мяч. Подкаты, пинки, жесткий отбор, толчки – все будет, не переживайте. К тому же, Славия – это не просто футбольные работяги или лесорубы. Мастерство отдельных исполнителей позволяет потрепать нервы Динамо. Тем более и у киевлян хватает проблем.

Славия предпочитает играть по схеме 4-1-4-1 с одним ярко выраженным опорником (Соучек) и двумя глубинными полузащитниками (Гушбауэр и Сикора). Можно спрогнозировать, что главное противостояние развернется в середине поля. Многое зависит от того, какое трио в центре поля выберет Александр Хацкевич. Именно средняя линия может решить исход, по крайней мере, первого матча. А там дальше посмотрим…

Фото: ФК Динамо Киев, slavia.cz

Алексей Мацкевич, iSport.ua