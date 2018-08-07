Сегодня Динамо начнет свои выступления в Лиге чемпионов

Киевляне попробуют пробиться в групповой этап ЛЧ через квалификационные раунды.

Динамо на правах вице-чемпиона УПЛ-2017/18 начнет еврокубковый путь с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Одна из задач киевлян на новый сезон – пробиться в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы. Для этого им нужно преодолеть два отборочных цикла.

Первым соперником подопечных Александра Хацкевича станет пражская Славия. Уже сегодня, 7-го августа, "бело-синие" сыграют первую встречу на выезде.

Накануне противостояния динамовцы отправились в Чехию, куда тренерский штаб киевлян взял с собой 22 футболиста. В этот же день прошли и активности для представителей СМИ – пресс-конференции и открытые тренировки команд.

Главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич поделился ожиданиями от предстоящей игры, а также рассказал, насколько важно для его коллектива быть в Европе лучше Шахтера. Вместе с ним на вопросы журналистов отвечал капитан Сергей Сидорчук. А вот наставник Славии Йиндржих Трпишовски, в свою очередь, выделил самых опасных, по его мнению, футболистов в составе украинского клуба.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне чешской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу хозяев поля с коэффициентом 2,45, а на гостей – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,1.

Напомним, первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо состоится в городе Прага на стадионе Эден Арена. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 20:30 по киевскому времени.

Также на iSport.ua вы можете ознакомиться с ближайшим соперником подопечных Александра Хацкевича.

Ранее сообщалось о том, что Динамо узнало потенциальных оппонентов по плей-офф раунду ЛЧ.

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