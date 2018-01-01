Тренер Славии: Самые опасные игроки Динамо - Вербич и Цыганков

Трпишовски поделился впечатлениями от игры киевлян.

Главный тренер пражской Славии Йиндржих Трпишовски поделился своими впечатлениями от игры киевского Динамо, с которым его команде предстоит побороться за выход в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

“У Динамо специфический стиль футбола. Все наши предыдущие соперники на них не похожи. Из того, что я видел в их исполнении, можно отметить тот факт, что они забивают не так много голов, но при этом еще не проиграли ни одного матча.

Соперник очень хорошо обороняется и прекрасно играет на контратаках, что позволяет им добывать результат. Они продумывают свою игру до мельчайших деталей. Наиболее опасными игроками в составе киевлян считаю Вербича и Цыганкова”,- цитирует Трпишовски пресс-служба Славии.

Накануне Александр Хацкевич также высказался об игре оппонента в этом противостоянии.

Матч Славия - Динамо состоится завтра, 7 августа, в 20:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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