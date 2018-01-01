Cидорчук – о матче со Славией: Наша цель – обеспечить комфортный результат перед игрой дома

Капитан Динамо поделился ожиданиями от игры с пражской Славией.

Капитан Динамо Сергей Сидорчук пообщался с журналистами накануне матча квалификации к Лиге чемпионов против чешской Славии, заявив, что команда знает, как обезоружить пражский клуб.

"Тренерский штаб показал нам, как нужно против них действовать, за счет чего можно их можно обыгрывать, на чем ловить.

Стандарты Славии? Сейчас вообще очень много голов забиваются после стандартов, это показал и недавний чемпионат мира. Играя с командой, в которой все футболисты под 1,90 см. ростом, конечно, следует как можно меньше фолить вблизи своей штрафной, ведь почти вся опасность исходит как раз после таких ситуаций.

Показывал ли тренер, как нужно бороться с крепкими командами? В лифте, вроде, не толкались (с Хацкевичем – прим.ред). Были занятия, тренировки, но стандартные положения мы обычно отрабатываем без сопротивления тренера.

Важнее забить или не пропустить? Необходимо помнить, что противостояние состоит из двух игр. Впереди еще встреча в Киеве. Нашей задачей будет обеспечить максимально комфортный результат перед игрой дома", – приводит слова Сидорчука официальный сайт Динамо.

Матч Славия – Динамо состоится завтра, 7 августа, в 20:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Ранее Александр Хацкевич заявил, что шансы у команд на победу равны.

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