Хацкевич: Шахтер больше бразильская команда, чем украинская

Главный тренер Динамо ответил, насколько важно для его команды быть в Европе лучше Шахтера.

Главный тренер киевского Динамо рассказал, насколько важно для его команды быть более успешными в еврокубках, чем Шахтер, а также ответил на вопрос о потенциальном новичке киевлян.

“Шахтер больше бразильская команда, чем украинская. Посмотрите по статистике, кто у них забивает. В основном, это делают бразильцы. Для Динамо участие в Лиге чемпионов – это, в первую очередь, престиж клуба и страны, а не противостояние с Шахтером. Мы очень хотим сыграть в групповом этапе турнира, и ставим перед собой такую задачу. Думаю, для соперника ситуация ничем не отличается.

Супряга? Не знаю, у меня такой информации нет. Это лишь слухи”,- подвел итог своей пресс-конференции Хацкевич.

Матч Славия - Динамо состоится завтра, 7 августа, в 20:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Напомним, что сегодня состоялась жеребьевка следующего раунда квалификации, где киевляне узнали своего потенциального соперника.

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