Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Хацкевич: Не знаю, как завтра сложится игра, но это лишь первый матч

Комментариев: 0
Главный тренер Динамо поделился ожиданиями от предстоящей игры против Славии.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
ФК Динамо

Главный тренер киевского Динамо ответил на вопросы журналистов в преддверии первого поединка против пражской Славии.

“Как и перед каждой встречей, особенно если она состоит из двух поединков, шансы на победу у команд 50 на 50. Славия играет в очень хороший силовой футбол, но это не единственное их оружие. У соперника есть качественные креативные футболисты. Все зависит от того, что им нужно использовать в конкретной ситуации.

То, что мы все предыдущие встречи выиграли со счетом 1:0 свидетельствует об отличной игре в обороне. Как выйдет в этот раз, я знать не могу. У нас есть план на игру, с которым мы ознакомим футболистов позже. Не знаю, как завтра сложится игра но, в любом случае, это лишь первый матч”,- сказал Хацкевич на своей пресс-конференции.

Матч Славия  - Динамо состоится завтра, 7 августа, в 20:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Напомним, что сегодня состоялась жеребьевка следующего раунда квалификации, где киевляне узнали своего потенциального соперника.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Лига Чемипонов, Динамо, Славия, Александр Хацкевич
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь