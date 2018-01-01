Хацкевич: Не знаю, как завтра сложится игра, но это лишь первый матч

Главный тренер Динамо поделился ожиданиями от предстоящей игры против Славии.

Главный тренер киевского Динамо ответил на вопросы журналистов в преддверии первого поединка против пражской Славии.

“Как и перед каждой встречей, особенно если она состоит из двух поединков, шансы на победу у команд 50 на 50. Славия играет в очень хороший силовой футбол, но это не единственное их оружие. У соперника есть качественные креативные футболисты. Все зависит от того, что им нужно использовать в конкретной ситуации.

То, что мы все предыдущие встречи выиграли со счетом 1:0 свидетельствует об отличной игре в обороне. Как выйдет в этот раз, я знать не могу. У нас есть план на игру, с которым мы ознакомим футболистов позже. Не знаю, как завтра сложится игра но, в любом случае, это лишь первый матч”,- сказал Хацкевич на своей пресс-конференции.

Матч Славия - Динамо состоится завтра, 7 августа, в 20:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Напомним, что сегодня состоялась жеребьевка следующего раунда квалификации, где киевляне узнали своего потенциального соперника.

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