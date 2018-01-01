Славия – Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

Динамо встретится со Славией 7 августа в первом поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Узнайте, где смотреть матч Славия – Динамо.

Динамо Киев 7 августа сыграет на выезде со Славией в рамках третьего отборочного цикла Лиги чемпионов. Стартовый свисток – в 20:30 по киевскому времени.

Противостояние Славия – Динамо покажет в прямом эфире телеканал 2+2.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Славия – Динамо.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне чешской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу хозяев поля с коэффициентом 2,45, а на "бело-синих" – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,1.

Также на iSport.ua вы можете ознакомиться с ближайшим соперником подопечных Александра Хацкевича.

Ранее сообщалось о том, что Динамо узнало потенциальных оппонентов по плей-офф раунду ЛЧ.

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