Славия – Динамо 0:1 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Динамо сыграет на выезде со Славией в рамках первого матча третьего отборочного цикла Лиги чемпионов.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне чешской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу хозяев поля с коэффициентом 2,45, а на "бело-синих" – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,1.
Последние матчи Славии:
|03.08.2018
|Чемпионат Чехии
|Славия
|Слезски Опава
|3:1
|28.07.2018
|Чемпионат Чехии
|Славия
|Карвина
|4:0
|22.07.2018
|Чемпионат Чехии
|Сигма
|Славия
|0:3
|14.07.2018
|ТМ
|Ростов
|Славия
|1:2
|07.07.2018
|ТМ
|Славия
|Мезьокьовешд
|3:1
Последние матчи Динамо:
|03.08.2018
|УПЛ
|Динамо
|Шахтер
|1:0
|28.07.2018
|УПЛ
|ФК Львов
|Динамо
|0:1
|25.07.2018
|УПЛ
|Динамо
|Ворскла
|1:0
|21.07.2018
|Суперкубок
|Шахтер
|Динамо
|0:1
|14.07.2018
|ТМ
|Динамо
|Виктория Пльзень
|2:0
Напомним, первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо состоится в городе Прага на стадионе Эден Арена.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 7 августа, начиная с 20:20 по киевскому времени.
Также на iSport.ua вы можете ознакомиться с ближайшим соперником подопечных Александра Хацкевича.
Ранее сообщалось о том, что Динамо узнало потенциальных оппонентов по плей-офф раунду ЛЧ.
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