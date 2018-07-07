Славия – Динамо 0:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Динамо сыграет со Славией 7 августа в квалификации Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Славия – Динамо.

Динамо сыграет на выезде со Славией в рамках первого матча третьего отборочного цикла Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне чешской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу хозяев поля с коэффициентом 2,45, а на "бело-синих" – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,1.

Последние матчи Славии:

03.08.2018 Чемпионат Чехии Славия Слезски Опава 3:1 28.07.2018 Чемпионат Чехии Славия Карвина 4:0 22.07.2018 Чемпионат Чехии Сигма Славия 0:3 14.07.2018 ТМ Ростов Славия 1:2 07.07.2018 ТМ Славия Мезьокьовешд 3:1

Последние матчи Динамо:

03.08.2018 УПЛ Динамо Шахтер 1:0 28.07.2018 УПЛ ФК Львов Динамо 0:1 25.07.2018 УПЛ Динамо Ворскла 1:0 21.07.2018 Суперкубок Шахтер Динамо 0:1 14.07.2018 ТМ Динамо Виктория Пльзень 2:0

Напомним, первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо состоится в городе Прага на стадионе Эден Арена.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 7 августа, начиная с 20:20 по киевскому времени.

Также на iSport.ua вы можете ознакомиться с ближайшим соперником подопечных Александра Хацкевича.

Ранее сообщалось о том, что Динамо узнало потенциальных оппонентов по плей-офф раунду ЛЧ.

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