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Славия – Динамо 0:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Динамо сыграет со Славией 7 августа в квалификации Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Славия – Динамо.
Онлайн трансляция матча Славия – Динамо
Онлайн трансляция матча Славия – Динамо
ФК Динамо Киев

Динамо сыграет на выезде со Славией в рамках первого матча третьего отборочного цикла Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне чешской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу хозяев поля с коэффициентом 2,45, а на "бело-синих" – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,1.

Последние матчи Славии:

03.08.2018Чемпионат ЧехииСлавияСлезски Опава3:1
28.07.2018Чемпионат ЧехииСлавияКарвина4:0
22.07.2018Чемпионат ЧехииСигмаСлавия0:3
14.07.2018ТМРостовСлавия1:2
07.07.2018ТМСлавияМезьокьовешд3:1

Последние матчи Динамо:

03.08.2018УПЛДинамоШахтер1:0
28.07.2018УПЛФК ЛьвовДинамо0:1
25.07.2018УПЛДинамоВорскла1:0
21.07.2018СуперкубокШахтерДинамо0:1
14.07.2018ТМДинамоВиктория Пльзень2:0

Напомним, первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо состоится в городе Прага на стадионе Эден Арена.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 7 августа, начиная с 20:20 по киевскому времени.

Также на iSport.ua вы можете ознакомиться с ближайшим соперником подопечных Александра Хацкевича.

Ранее сообщалось о том, что Динамо узнало потенциальных оппонентов по плей-офф раунду ЛЧ.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Динамо Киев, Славия, онлайн трансляция
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