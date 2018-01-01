Славия – Динамо: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры определили фаворита матча Славия – Динамо в рамках квалификации Лиги чемпионов.

Прогноз на матч Славия – Динамо от букмекеров Олег Батрак, iSport.ua

Динамо Киев сыграет на выезде со Славией в рамках третьего отборочного цикла Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне чешской команды.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу хозяев поля с коэффициентом 2,45, а на "бело-синих" – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,1.

Их коллеги из bwin такого же мнения – на триумф Славии можно поставить с коэффициентом 2,45, а на победу Динамо – 2,85.

Напомним, встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо состоится 7 августа в городе Прага на стадионе Эден Арена. Стартовый свисток – в 20:30 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

Также на iSport.ua вы можете ознакомиться с ближайшим соперником подопечных Александра Хацкевича.

Ранее сообщалось о том, что Динамо узнало потенциальных оппонентов по плей-офф раунду ЛЧ.

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