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Стал известен потенциальный соперник Динамо по раунду плей-офф ЛЧ

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Киевляне попробуют пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов через квалификацию.
Динамо Киев
Динамо Киев
Олег Батрак, iSport.ua

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов, на которой своего возможного соперника узнало Динамо, поскольку киевлянам предстоит еще сыграть со Славией в рамках третьего квалификационного цикла.

Так, если подопечные Александра Хацкевича справятся с чешским коллективом, то за место в групповом этапе ЛЧ поборются с победителем пары Стандард (Бельгия) – Аякс (Нидерланды).

Первая игра пройдет 21/22 августа (на выезде), а ответная – 28/29 августа (дома).

Также на нашем сайте доступно расписание и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2018/19.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Лига чемпионов, жеребьевка
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