Киевляне попробуют пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов через квалификацию.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов, на которой своего возможного соперника узнало Динамо, поскольку киевлянам предстоит еще сыграть со Славией в рамках третьего квалификационного цикла.

Так, если подопечные Александра Хацкевича справятся с чешским коллективом, то за место в групповом этапе ЛЧ поборются с победителем пары Стандард (Бельгия) – Аякс (Нидерланды).

Первая игра пройдет 21/22 августа (на выезде), а ответная – 28/29 августа (дома).

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