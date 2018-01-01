Динамо отправилось в Прагу на матч Лиги чемпионов

Динамо сыграет в Чехии поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Никита Бурда вместе с Динамо отправился в Прагу ФК Динамо Киев

Динамо 7 августа проведет первую встречу против Славии в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

За день до поединка делегация киевского клуба отправилась в Прагу.

Тренерский штаб “бело-синих“ во главе с Александром Хацкевичем взял с собой 22 футболиста:

Вратари: Бойко, Бущан, Маханьков Защитники: Морозюк, Кендзера, Миколенко, Кадар, Кадар, Бурда, Шабанов, Сидклей Полузащитники: Сидурочук, Че Че, Вербич, Шепелев, Цыганков, Гармаш, Буяльский, Буэно, Андриевский, Смирный Нападающие: Беседин, Русин

В этот же день наставник киевлян Александр Хацкевич и один из игроков команды ответят на вопросы журналистов, после чего динамовцы проведут предматчевую тренировку на домашнем стадионе Славии – Эден Арена.

Напомним, поединок Славия – Динамо состоится 7 августа в городе Прага. Стартовый свисток – в 20:30 по киевскому времени.

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