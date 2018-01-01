Динамо отправилось в Прагу на матч Лиги чемпионов
Динамо сыграет в Чехии поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Динамо 7 августа проведет первую встречу против Славии в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
За день до поединка делегация киевского клуба отправилась в Прагу.
Тренерский штаб “бело-синих“ во главе с Александром Хацкевичем взял с собой 22 футболиста:
|Вратари:
|Бойко, Бущан, Маханьков
|Защитники:
|Морозюк, Кендзера, Миколенко, Кадар, Кадар, Бурда, Шабанов, Сидклей
|Полузащитники:
|Сидурочук, Че Че, Вербич, Шепелев, Цыганков, Гармаш, Буяльский, Буэно, Андриевский, Смирный
|Нападающие:
|Беседин, Русин
В этот же день наставник киевлян Александр Хацкевич и один из игроков команды ответят на вопросы журналистов, после чего динамовцы проведут предматчевую тренировку на домашнем стадионе Славии – Эден Арена.
Напомним, поединок Славия – Динамо состоится 7 августа в городе Прага. Стартовый свисток – в 20:30 по киевскому времени.
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