Киевляне заявили 17 игроков по списку А и еще 10 по списку В.

На странице киевского Динамо на официальном сайте УЕФА появилась заявка команды на сезон-2018/19.

В нем не оказалось бразильского новичка команды вингера Витора Буэно, а также вратаря Артура Рудько, который в прошлом сезоне долгое время был основным в команде.

В то же время, в список попали защитник Сидиклей, а также хавбеки Че Че и Александр Андриевский, которые пополнили состав “бело-синих“ этим летом.

Всего в заявке 17 футболистов: 17 в списке А, 10 в списке Б (футболисты 1997 года рождения и младше, которые имеют профессиональный контракт или договор с клубом на спортивную подготовку).

Список А

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко.

Защитники: Николай Морозюк, Сидклей (Бразилия), Иосиф Пиварич (Хорватия), Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар (Венгрия), Томаш Кендзера (Польша).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че (Бразилия), Беньямин Вербич (Словения), Владислав Калитвинцев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский.

Нападающий: Артем Беседин.

Список Б

Вратарь: Владимир Маханьков.

Защитники: Виталий Миколенко, Денис Попов,

Полузащитники: Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков.

Нападающий: Назарий Русин.

Витор Буэно, а также другие возможные новички могут быть заявлены отдельно на раунд плей-офф или группового этап.

В третьем квалификационном раунде Динамо сыграет с чешской Славией. Первый поединок ЛЧ Динамо – Славия состоится во вторник, 7 августа, на НСК Олимпийский. Начало игры – в 19:30 по местному времени.

Также на нашем сайте вы можете ознакомиться с ближайшим соперником “бело-синих“.

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