Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо не заявило новичка Буэно на Лигу чемпионов

Комментариев: 0
Киевляне заявили 17 игроков по списку А и еще 10 по списку В.
Динамо отправило заявку на ЛЧ
Динамо отправило заявку на ЛЧ
Фк Динамо Киев

На странице киевского Динамо на официальном сайте УЕФА появилась заявка команды на сезон-2018/19.

В нем не оказалось бразильского новичка команды вингера Витора Буэно, а также вратаря Артура Рудько, который в прошлом сезоне долгое время был основным в команде.

В то же время, в список попали защитник Сидиклей, а также хавбеки Че Че и Александр Андриевский, которые пополнили состав “бело-синих“ этим летом.

Всего в заявке 17 футболистов: 17 в списке А, 10 в списке Б (футболисты 1997 года рождения и младше, которые имеют профессиональный контракт или договор с клубом на спортивную подготовку).

Список А

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко.

Защитники: Николай Морозюк, Сидклей (Бразилия), Иосиф Пиварич (Хорватия), Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар (Венгрия), Томаш Кендзера (Польша).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че (Бразилия), Беньямин Вербич (Словения), Владислав Калитвинцев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский.

Нападающий: Артем Беседин.

Список Б

Вратарь: Владимир Маханьков.

Защитники: Виталий Миколенко, Денис Попов,

Полузащитники: Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков.

Нападающий: Назарий Русин.

Витор Буэно, а также другие возможные новички могут быть заявлены отдельно на раунд плей-офф или группового этап.

В третьем квалификационном раунде Динамо сыграет с чешской Славией. Первый поединок ЛЧ Динамо – Славия состоится во вторник, 7 августа, на НСК Олимпийский. Начало игры – в 19:30 по местному времени.

Также на нашем сайте вы можете ознакомиться с ближайшим соперником “бело-синих“.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Динамо Киев, Лига Чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь