Динамо будет сеяным в плей-офф ЛЧ, если пройдет Славию

Благодаря ПАОКу, Динамо может попасть в список двух сеяных команд этой стадии.

Победа греческого ПАОКа над швейцарским Безелем по сумме двух матчей во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграла на пользу киевскому Динамо.

Базель имел лучший клубный коэффициент и располагался выше киевлян в рейтинге УЕФА, а значит теперь, в случае выхода Динамо в плей-офф раунд (в случае победы над Славией) команда Хацкевича гарантирует себе место в списке сеяных.

Более того, сейчас можно присматриваться к вероятному сопернику киевлян. Если в плей-офф пройдут Бенфика (выше Динамо в рейтинге и вместе с киевлянами будет сеяной) и Спартак (будет несеяным, но с Динамо не сыграет, поскольку УЕФА разводит команды), то Динамо за выход в группового этап Лиги чемпионов сыграет с победителем пары Стандарт – Аякс.

Впрочем, не нужно раньше времени списывать ПАОК и Фенербахче, которые также могут стать соперниками украинской команды.

Вот пары 3-го квалификационного раунда:

Славия Прага – Динамо Киев

Стандард – Аякс

Бенфика – Фенербахче

ПАОК – Спартак Москва

Первый поединок ЛЧ Динамо – Славия состоится во вторник, 14 августа, на НСК Олимпийский. Начало игры – в 19:30 по местному времени.

Также на нашем сайте вы можете ознакомиться с ближайшим соперником "бело-синих".

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