Григорчук вывел Астану в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Астана в двухматчевом противостоянии прошла датский Мидтьюлланд.

Казахстанская Астана, которую возглавляет украинец Роман Григорчук, прошла в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Астана расписала нулевую ничью на выезде с датским Мидтьюлландом и за счет победы в родных стенах (2:1) прошла в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

В следующем круге Астана встретится с загребским Динамо.

Напомним, что Роман Григорчук лишь нынешним летом возглавил Астану и сразу же поставил себе задачу вывести клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

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