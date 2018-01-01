Хачериди дебютировал за ПАОК в матче Лиги чемпионов
Евгений Хачериди вышел в стартовом составе ПАОКа в матче квалификации Лиги чемпионов против швейцарского Базеля.
Экс-защитник киевского Динамо Евгений Хачериди дебютировал за греческий ПАОК в матче квалификации к Лиге чемпионов.
Хачериди вышел в стартовом составе в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против швейцарского Базеля.
На данный момент во встречи идет второй тайм и ПАОК обыгрывает швейцарцев на выезде (3:0). К слову, матч в Греции завершился победой команды Хачериди (2:1).
Напомним, что в ПАОКе выступает еще один украинец – Евгений Шахов.
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