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Хачериди дебютировал за ПАОК в матче Лиги чемпионов

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Евгений Хачериди вышел в стартовом составе ПАОКа в матче квалификации Лиги чемпионов против швейцарского Базеля.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди
paokfc.gr

Экс-защитник киевского Динамо Евгений Хачериди дебютировал за греческий ПАОК в матче квалификации к Лиге чемпионов. 

Хачериди вышел в стартовом составе в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против швейцарского Базеля. 

На данный момент во встречи идет второй тайм и ПАОК обыгрывает швейцарцев на выезде (3:0). К слову, матч в Греции завершился победой команды Хачериди (2:1).

Напомним, что в ПАОКе выступает еще один украинец – Евгений Шахов. 

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Теги: футбол, Лига чемпионов, ПАОК, Евгений Хачериди, Базель
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