Хачериди дебютировал за ПАОК в матче Лиги чемпионов

Евгений Хачериди вышел в стартовом составе ПАОКа в матче квалификации Лиги чемпионов против швейцарского Базеля.

Экс-защитник киевского Динамо Евгений Хачериди дебютировал за греческий ПАОК в матче квалификации к Лиге чемпионов.

Хачериди вышел в стартовом составе в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против швейцарского Базеля.

На данный момент во встречи идет второй тайм и ПАОК обыгрывает швейцарцев на выезде (3:0). К слову, матч в Греции завершился победой команды Хачериди (2:1).

Напомним, что в ПАОКе выступает еще один украинец – Евгений Шахов.

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