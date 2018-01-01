Соперник Динамо в ЛЧ громит соперников на старте чемпионата Чехии

Славия одержала две разгромные победы в первых турах чемпионата.

Соперник киевского Динамо в квалификации Лиги чемпионов пражская Славия очень убедительно стартовала в чемпионате Чехии.

После победы 3:0 в первом туре, во втором туре Славия разгромила Карвину - 4:0. Дубль на счету капитана команды Милана Шкоды.

Славия нанесла по воротам соперника 20 ударов, из которых девять - в площадь ворот. При этом команда здорово обыграла в обороне, позволив Карвине лишь дважды пробить по воротам.

Первый поединок ЛЧ Динамо – Славия состоится во вторник, 14 августа, на НСК Олимпийский. Начало игры – в 19:30 по местному времени.

Также на нашем сайте вы можете ознакомиться с ближайшим соперником "бело-синих".

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