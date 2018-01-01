Билеты на Динамо - Славия: стала известна цена

Билеты на матч квалификации Лиги чемпионов поступят в продажу в субботу, 28 июля.

Киевское Динамо объявило о начале продажи билетов на поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против Славии.

Билеты поступят в кассы в субботу, 28 июля. Их стоимость будет колебаться от 50 до 500 гривен в зависимости от сектора.

Купить билеты можно будет в кассах возле станции метро Олимпийская, у стадиона Динамо имени Лобановского, а также в интернете. Кроме того, в день игры будет работать касса на Спортивной площади, возле Дворца Спорта.

Поединок ЛЧ Динамо – Славия состоится во вторник, 14 августа, на НСК Олимпийский. Начало игры – в 19:30 по местному времени.

Также на нашем сайте вы можете ознакомиться с ближайшим соперником "бело-синих".

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