Астана Григорчука красивым голом на последнем минуте вырвала победу в ЛЧ

Смотрите видео победного гола в ворота датского Мидтьюлланда.

Футболисты казахской Астаны, которую тренирует украинский тренер Роман Григорчук, победили датский клуб Мидтьюлланд в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:1.

Исход матча решился на последних секундах, когда победный гол Астаны дальним ударом в угол от штанги забил Кляйнхайслер, оформивший дубль на 94-й минуте. Сразу после этого прозвучал финальный свисток.

Смотрите все результаты этого этапа квалификации Лиги чемпионов.