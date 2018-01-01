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Астана Григорчука красивым голом на последнем минуте вырвала победу в ЛЧ

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Смотрите видео победного гола в ворота датского Мидтьюлланда.
Астана Григорчука красивым голом на последнем минуте вырвала победу в ЛЧ

Футболисты казахской Астаны, которую тренирует украинский тренер Роман Григорчук, победили датский клуб Мидтьюлланд в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:1.

Исход матча решился на последних секундах, когда победный гол Астаны дальним ударом в угол от штанги забил Кляйнхайслер, оформивший дубль на 94-й минуте. Сразу после этого прозвучал финальный свисток.

Смотрите все результаты этого этапа квалификации Лиги чемпионов.

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Теги: Астана, Лига Чемпионов
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