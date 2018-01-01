Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо – Славия: определились точные даты матчей

Комментариев: 0
Динамо встретится со Славией за право сыграть в отборочном раунде плей-офф Лиги чемпионов.
Динамо досталась Славия в квалификации ЛЧ
Динамо досталась Славия в квалификации ЛЧ
slavia.cz

Накануне в Швецарии состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой киевскому Динамо придется сыграть с пражской Славией.

Первый поединок пройдет на выезде в Чехии. Примет его стадион Эден Арена. Матч состоится во вторник, 7 августа, и начнется в 20:30 по киевскому времени.

Игра в Киеве пройдет через неделю – 14 августа. Время начала встречи станет известно позже.

Также на нашем сайте вы можете ознакомиться с ближайшим соперником "бело-синих".

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Лига чемпионов, Динамо Киев, Славия, расписание матчей
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь