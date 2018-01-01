Динамо – Славия: определились точные даты матчей

Динамо встретится со Славией за право сыграть в отборочном раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Накануне в Швецарии состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой киевскому Динамо придется сыграть с пражской Славией.

Первый поединок пройдет на выезде в Чехии. Примет его стадион Эден Арена. Матч состоится во вторник, 7 августа, и начнется в 20:30 по киевскому времени.

Игра в Киеве пройдет через неделю – 14 августа. Время начала встречи станет известно позже.

Также на нашем сайте вы можете ознакомиться с ближайшим соперником "бело-синих".

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!