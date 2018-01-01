Динамо – Славия: определились точные даты матчей
Динамо встретится со Славией за право сыграть в отборочном раунде плей-офф Лиги чемпионов.
Накануне в Швецарии состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой киевскому Динамо придется сыграть с пражской Славией.
Первый поединок пройдет на выезде в Чехии. Примет его стадион Эден Арена. Матч состоится во вторник, 7 августа, и начнется в 20:30 по киевскому времени.
Игра в Киеве пройдет через неделю – 14 августа. Время начала встречи станет известно позже.
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