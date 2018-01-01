Суркис: Задача стоит однозначная - выход в группой этап Лиги чемпионов

Президент Динамо прокомментировал результаты жеребьевки для его команды.

Президент киевского Динамо прокомментировал жеребьевку квалификационного раунда Лиги чемпионов, по результатам которой, киевляне сыграют с пражской Славией.

“Я не привык делить соперников на сильных и слабых. В конце концов, все решается на футбольном поле. Безусловно, на столь раннем этапе не хотелось встречаться с Фенербахче, ведь это очень опытная и хорошо укомплектованная команда, если сравнивать с двумя другими оппонентами, которые могли выпасть.

Нужно учитывать, что мы только вкатываемся в этот сезон, но ответственные матчи заставят ребят быстрее набирать нужные кондиции. Задача стоит однозначная – выход в групповой этап Лиги чемпионов”,- цитирует Суркиса fcdynamo.kiev.ua.

Свое мнение о жеребьевке уже озвучил главный тренер Динамо Александ Хацкевич.

Также отметим слова главного тренера Славии, после жеребьевки.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!