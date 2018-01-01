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Суркис: Задача стоит однозначная - выход в группой этап Лиги чемпионов

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Президент Динамо прокомментировал результаты жеребьевки для его команды.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
dynamo.kiev.ua

Президент киевского Динамо прокомментировал жеребьевку квалификационного раунда Лиги чемпионов, по результатам которой, киевляне сыграют с пражской Славией.

“Я не привык делить соперников на сильных и слабых. В конце концов, все решается на футбольном поле. Безусловно, на столь раннем этапе не хотелось встречаться с Фенербахче, ведь это очень опытная и хорошо укомплектованная команда, если сравнивать с двумя другими оппонентами, которые могли выпасть.

Нужно учитывать, что мы только вкатываемся в этот сезон, но ответственные матчи заставят ребят быстрее набирать нужные кондиции. Задача стоит однозначная – выход в групповой этап Лиги чемпионов”,- цитирует Суркиса fcdynamo.kiev.ua.

Свое мнение о жеребьевке уже озвучил главный тренер Динамо Александ Хацкевич.

Также отметим слова главного тренера Славии, после жеребьевки.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Динамо, Славия, Игорь Суркис
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