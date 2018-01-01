Суркис: Задача стоит однозначная - выход в группой этап Лиги чемпионов
Президент киевского Динамо прокомментировал жеребьевку квалификационного раунда Лиги чемпионов, по результатам которой, киевляне сыграют с пражской Славией.
“Я не привык делить соперников на сильных и слабых. В конце концов, все решается на футбольном поле. Безусловно, на столь раннем этапе не хотелось встречаться с Фенербахче, ведь это очень опытная и хорошо укомплектованная команда, если сравнивать с двумя другими оппонентами, которые могли выпасть.
Нужно учитывать, что мы только вкатываемся в этот сезон, но ответственные матчи заставят ребят быстрее набирать нужные кондиции. Задача стоит однозначная – выход в групповой этап Лиги чемпионов”,- цитирует Суркиса fcdynamo.kiev.ua.
Свое мнение о жеребьевке уже озвучил главный тренер Динамо Александ Хацкевич.
Также отметим слова главного тренера Славии, после жеребьевки.
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