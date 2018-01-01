Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренер Славии: Фактор поля в первой игре с Динамо не такой уж важный

Комментариев: 0
Тренер пражской Славии уже успел посмотреть одну игру Динамо еще до жеребьевки квалификационного раунда ЛЧ.
Индржих Трпишовский
Индржих Трпишовский
slavia.cz

Главный тренер пражской Славии Индржих Трпишовский, команде которого в третьем квалификационном раунде к Лиге чемпионов предстоит сыграть с киевским Динамо, прокомментировал результаты жеребьевки.

"Первый матч мы сыграем дома. Я знаю, что считается, якобы лучше начинать на выезде, ведь тогда в ответном и решающем поединке у команды будет поддержка родных трибун. Тем не менее, я принимал участие в двух квалификациях. В каждой из них я начинал дома и в итоге проходил дальше, потому фактор поля в первой игре не такой уж важный.

Состав Динамо состоит по большей части из украинских игроков, все из которых представляют национальную сборную своей страны. Также он подкреплен качественными иностранными футболистами, среди которых есть финалист прошедшего чемпионата мира Йосип Пиварич и бразильский полузащитник Че Че.

Перед жеребьевкой мы немного забежали наперед и наблюдали за каждым из наших потенциальных соперников. Мы уже видели матч Динамо против Виктории Плзень, который киевляне выиграли со счетом 2:0", – приводит слова специалиста официальны сайт Славии.

Первый матч состоится 7/8 августа в Чехии. Ответная игра пройдет в Киеве 14 августа. 

Также читайте короткое представление чешской Славии.  

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Динамо, Славия, Лига чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь