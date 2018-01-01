Тренер Славии: Фактор поля в первой игре с Динамо не так уж важен

Тренер пражской Славии уже успел посмотреть одну игру Динамо еще до жеребьевки квалификационного раунда ЛЧ.

Главный тренер пражской Славии Индржих Трпишовский, команде которого в третьем квалификационном раунде к Лиге чемпионов предстоит сыграть с киевским Динамо, прокомментировал результаты жеребьевки.

"Первый матч мы сыграем дома. Я знаю, что считается, якобы лучше начинать на выезде, ведь тогда в ответном и решающем поединке у команды будет поддержка родных трибун. Тем не менее, я принимал участие в двух квалификациях. В каждой из них я начинал дома и в итоге проходил дальше, потому фактор поля в первой игре не такой уж важный.

Состав Динамо состоит по большей части из украинских игроков, все из которых представляют национальную сборную своей страны. Также он подкреплен качественными иностранными футболистами, среди которых есть финалист прошедшего чемпионата мира Йосип Пиварич и бразильский полузащитник Че Че.

Перед жеребьевкой мы немного забежали наперед и наблюдали за каждым из наших потенциальных соперников. Мы уже видели матч Динамо против Виктории Плзень, который киевляне выиграли со счетом 2:0", – приводит слова специалиста официальны сайт Славии.

Первый матч состоится 7/8 августа в Чехии. Ответная игра пройдет в Киеве 14 августа.

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