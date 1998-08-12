Пражский град: с кем сыграет Динамо в квалификации Лиги чемпионов

iSport.ua знакомит вас с оппонентом киевского Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Динамо в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов предстоит сразиться с чешской Славией. Матчи состоятся 7/8 августа на выезде и 14 августа – дома.

Славия – чешский футбольный клуб из столицы страны города Прага. Одна из старейших и самых титулованных команд Чехии. Основными цветами коллектива являются красно-белые.

Свои домашние встречи "лоскутные" проводят на Эден Арене, которая была открыта 10 лет назад. Стадион вмещает около 20 тысяч зрителей. Также здесь состоялся поединок за Суперкубок УЕФА 2013, в котором Бавария оказалась сильнее Челси в серии послематчевых пенальти.

"Бело-синие" никогда ранее не встречались со Славией, но проводили еврокубковые встречи с чешскими коллективами.

Кубок УЕФА, 24.10.1979, Баник – Динамо 1:0

Кубок УЕФА, 07.11.1979, Динамо – Баник 2:0

Кубок кубков, 02.04.1986, Динамо – Дукла 3:0

Кубок кубков, 16.04.1986, Дукла – Динамо 1:1

Кубок УЕФА, 18.10.1989, Динамо – Баник 3:0

Кубок УЕФА, 01.11.1989, Баник – Динамо 1:1

Кубок чемпионов, 24.10.1990, Динамо – Дукла 1:0

Кубок чемпионов, 07.11.1990, Дукла – Динамо 2:2

Кубок чемпионов, 11.12.1991, Спарта – Динамо 2:1

Кубок чемпионов, 15.04.1992, Динамо – Спарта 1:0

Лига чемпионов, 12.08.1998, Динамо – Спарта 0:1

Лига чемпионов, 26.08.1998, Спарта – Динамо 0:1 (1:3 по пенальти)

Статистика выступлений Динамо с чешскими командами: 6В, 3Н, 3П.

Примечательно, что ровно 20 лет назад судьба участия киевлян в основном раунде ЛЧ-1998/99 решалась именно в Праге – тогда подопечные Лобановского в серии послематчевых пенальти одолели другой пражский клуб – Спарту. Тот сезон завершился полуфинальными встречами с Баварией.

В предыдущем сезоне на внутренней арене Славия заняла 2 место, пропустив вперед Викторию из Пльзеня с отставанием на 7 очков. В Кубке Чкехии-2017/18 "лоскутные" одержали победу.

Тренирует чехов местный специалист Йиндржих Трпишовский.

Самыми результативными игроками команды по итогам минувшего сезона стали Станислав Тецл и Милан Шкода, забивших во внутренних турнирах 13 и 12 голов соответственно.

В прошлом году руководители Славии (китайская компания CEFC China Energy, которая выкупила клуб в 2015 году) развернула масштабный проект под Лигу чемпионов, куда были приглашены такие футболисты, как Данни, Ян Лаштувка, Томаш Нецид, Мирослав Стох и Халил Алтынтоп, а также украинцев – Руслана Ротаня и Эдуарда Соболя. Этим летом они вернулись к ставке на воспитанников своей академии. Из звездных игроков остался только Стох, да и тот этим летом, вероятно, уйдет.

Город

Прага – город и столица Чешской Республики, административный центр Среднечешского края и двух его районов: Прага-Восток и Прага-Запад. Образует самостоятельную административно-территориальную единицу страны. Население: 1,28 млн человек (2017 год). Четырнадцатый по величине город в Евросоюзе. Расположена на берегах реки Влтавы в сорока километрах от ее впадения в Лабу. Главный политический, экономический и культурный центр Чехии. Крупный туристический центр Европы. Количество туристов в 2012 году превысило 5,4 млн человек.

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