Хацкевич – о жеребьевке ЛЧ: Пока никакой информации по Славии у нас нет

Главный тренер Динамо дал краткую оценку будущему сопернику киевлян по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич дал короткий комментарий после того, как стал известен соперник киевлян в третьем отборочном цикле Лиги чемпионов.

"Пока никакой информации по Славии у нас нет. На сборе мы играли с чемпионом Чехии, Викторией из Плзеня, которая произвела впечатление физически крепкой команды. Что-то другое пока сказать не могу – так быстро информация не собирается (улыбается)", – приводит слова белорусского специалиста официальный сайт "бело-синих".

Также наставник ответил на вопрос, будет ли он звонить экс-игроку команды Руслану Ротаню, который до перехода в Динамо выступал за Славию:

"Любая информация из любых источников будет полезной для нас. Прежде всего нас будет интересовать кадровый потенциал соперника. Думаю, в ближайшее время соберем полную информацию о чешском клубе. Пока же у нас впереди старт чемпионата, что на данный момент более важно для нас".

Напомним, 23 июля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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