Киевляне начнут нынешнюю Лигу чемпионов с отборочных раундов.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, на которой своего соперника узнало киевское Динамо.

Так, чтобы пробиться в плей-офф раунд “бело-синим“ придется встретится со Славией (Прага, Чехия).

Первая игра пройдет 7/8 августа (на выезде), а ответная – 14 августа (дома).

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