Стал известен соперник Динамо в 3-м квалификационном раунде ЛЧ
Киевляне начнут нынешнюю Лигу чемпионов с отборочных раундов.
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, на которой своего соперника узнало киевское Динамо.
Так, чтобы пробиться в плей-офф раунд “бело-синим“ придется встретится со Славией (Прага, Чехия).
Первая игра пройдет 7/8 августа (на выезде), а ответная – 14 августа (дома).
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