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Стал известен соперник Динамо в 3-м квалификационном раунде ЛЧ

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Киевляне начнут нынешнюю Лигу чемпионов с отборочных раундов.
Динамо узнало соперника по квалификации ЛЧ
Динамо узнало соперника по квалификации ЛЧ
ФК Динамо Киев

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, на которой своего соперника узнало киевское Динамо.

Так, чтобы пробиться в плей-офф раунд “бело-синим“ придется встретится со Славией (Прага, Чехия).

Первая игра пройдет 7/8 августа (на выезде), а ответная – 14 августа (дома).

Также на нашем сайте доступно расписание и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2018/19.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Лига чемпионов, жеребьевка
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