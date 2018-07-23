Сегодня жеребьевка ЛЧ: три варианта для Динамо

Сегодня в 13:00 по киевскому времени в Ньоне начнется жеребьевка третьей квалификации Лиги чемпионов, которая назовет соперника киевского Динамо.

Сегодня, 23 июля, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 3-го квалификационого рануда Лиги Чемпионов. Начало жеребьевки в 13:00 по киевскому времени.

С этой стадии в борьбу за трофей вступает киевское Динамо. Киевский клуб будет при жеребьевке сеяным и его потенциальными соперниками являются Фенербахче (Стамбул, Турция), Спарта (Прага, Чехия) и Стандард (Льеж, Бельгия).

Есть еще среди несеянных московский Спартак, но УЕФА продолжает разводить украинские и российские команды в еврокубках, поэтому этот вариант исключаем.

Итак, что из себя представляют потенциальные соперники киевлян?

Фенербахче (Стамбул, Турция)

Наименее желаемый вариант. Команда среди несеянных только из-за того, что пропустила два еврокубковых сезона вследствие дисквалификации.

Фенербахче обладает сильным составом, где выделяется экс-хавбек Днепра Жулиано, испанский форвард-ветеран Роберто Солдадо, французский вингер Матье Вальбуэна, а защитники Мартин Шкртел и Роман Нойштедтер, а также вратарь Волкан Демирель.

Летом команду, которая в прошлом году проиграла борьбу за чемпионство, возглавил голландец Коку. Пока под него покупают только молодых игроков, но к матчам третьего квалификационного раунда в Стамбул может переехать игрок Ливерпуля Жоржинью Вейналдум, что может стать мощнейшим усилением под еврокубки.

Спарта (Прага, Чехия)

А это самым приемлемый вариант для киевлян. Год назад команда развернула дорогой проект под Лигу чемпионов, пригласив наших Руслана Ротаня и Эдуарда Соболя, а также опытных ветеранов Данни, Яна Лаштувку, Томаша Нецида, Мирослава Стоха и Халила Алтынтопа.

Пражскую команду отличала отличная игра в обороне — всего 19 пропущенных голов в 30-ти матчах. Но слишком часто Славия теряла очки и выиграла всего 17 матчей из 30-ти, проиграв борьбу за второе место.

Сейчас Славия возвращается к типичной для Чехии ставке на своих молодых и перспективных. Из звездных игроков остался только Стох, да и тот этим летом, вероятно, уйдет.

Стандард (Льеж, Бельгия).

Клуб нашего Валерия Лучкевича, который не имеет твердого места в основе. Главная звезда команды – вратарь Гильермо Очоа, но есть много талантливой интернациональной молодежи.

Минувший сезон Стандард провел очень успешно: второе место в чемпионате стало бонусом к выигранному Кубку. Но все равно тренера Са Пинту уволили, пригласив опытного и именитого Мишеля Прюдомма. Он еще только начинает стоить свою команду, чем можно пользоваться в квалификации. Это средний вариант для Динамо.

Смотрите также пары второго квалификационного раунда ЛЧ.

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