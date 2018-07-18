Лига чемпионов: Тоттенхэм разгромил Боруссию, МЮ всухую проиграл ПСЖ
26 июня 2018 года с предварительного раунда отборочного цикла стартует очередной розыгрыш самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов. Финальный поединок запланирован на 1 июня 2019 года в городе Мадрид на стадионе Метрополитано.
Что касается наших представителей, то серебряный призер Украины киевское Динамо начнет соревнования с третьего отборочного раунда, а чемпион донецкий Шахтер – с группового этапа.
Календарь
11/12 декабря: Групповой этап, шестой тур
17 декабря: Жеребьевка 1/8 финала
12/13/19/20 февраля: 1/8 финала, первые матчи
5/6/12/13 марта: 1/8 финала, ответные матчи
15 марта: Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала
9/10 апреля: 1/4 финала, первые матчи
16/17 апреля: 1/4 финала, ответные матчи
30 апреля/1 мая: 1/2 финала, первые матч
7/8 мая: 1/2 финала, ответные матчи
1 июня: Финал
Вашему вниманию календарь и результаты Лиги чемпионов сезона-2018/19:
1/8 финала
Первые матчи
12.02 Манчестер Юнайтед – ПСЖ 0:2 – видео голов
12.02 Рома – Порту 2:1 – видео голов
Аякс – Реал Мадрид 1:2 – видео голов
Тоттенхэм – Боруссия Д 3:0 – видео голов
19.02 (22:00) Ливерпуль – Бавария
19.02 (22:00) Лион – Барселона
20.02 (22:00) Атлетико – Ювентус
20.02 (22:00) Шальке – Манчестер Сити
6 тур
Шальке - Локомотив 1:0
Галатасарай - Порту 2:3
Барселона - Тоттенхэм 1:1
Интер - ПСВ 1:1
Ливерпуль - Наполи 1:0
Црвена Звезда - ПСЖ 1:4
Брюгге - Атлетико 0:0
Монако - Боруссия 0:2
Виктория Пльзень – Рома 2:1
Реал - ЦСКА 0:3
Аякс – Бавария 3:3
Бенфика – АЕК 1:0
Валенсия – Манчестер Юнайтед 2:1
Янг Бойз – Ювентус 2:1
Шахтер – Лион 1:1
Манчестер Сити – Хоффенхайм 2:1
5 тур
АЕК – Аякс 0:2
ЦСКА – Виктория 1:2
Бавария – Бенфика 5:1
Хоффенхайм - Шахтер 2:3
Лион – Манчестер Сити 2:2
Рома - Реал 0:2
Манчестер Юнайтед – Янг Бойз 1:0
Ювентус – Валенсия 1:0
Атлетико – Монако 2:0
Локомотив – Галатасарай 2:0
Боруссия Д – Брюгге 0:0
Наполи – Црвена Звезда 3:1
Порту – Шальке 3:1
ПСВ – Барселона 1:2
ПСЖ – Ливерпуль 2:1
Тоттенхэм – Интер 1:0
4 тур
Црвена Звезда - Ливерпуль 2:0
Монако - Брюгге 0:4
Наполи - ПСЖ 1:1
Атлетико - Боруссия Д 2:0
Интер - Барселона 1:1
Тоттенхэм - ПСВ 2:1
Шальке - Галатасарай 2:0
Порту - Локомотив 4:1
ЦСКА - Рома 1:2
Валенсия - Янг Бойз 3:1
Ювентус - Манчестер Юнайтед 1:2
Виктория - Реал 0:5
Лион - Хоффенхайм 2:2
Манчестер Сити - Шахтер 6:0
Бавария - АЕК 2:0
Бенфика - Аякс 1:1
3 тур
АЕК – Бавария 0:2
Янг Бойз – Валенсия 1:1
Аякс – Бенфика 1:0
Манчестер Юнайтед – Ювентус 0:1
Реал Мадрид – Виктория Пльзень 2:1
Рома – ЦСКА Москва 3:0
Хоффенхайм – Лион 3:3
Шахтер – Манчестер Сити 0:3
Брюгге – Монако 1:1
ПСВ – Тоттенхэм 2:2
Барселона – Интер 2:0
Боруссия Д – Атлетико 4:0
Галатасарай – Шальке 0:0
Ливерпуль – Црвена Звезда 4:0
Локомотив – Порту 1:3
ПСЖ – Наполи 2:2
2 тур
Бавария – Аякс 1:1
АЕК – Бенфика 2:3
Хоффенхайм – Манчестер Сити 1:2
Лион – Шахтер 2:2
ЦСКА Москва – Реал Мадрид 1:0
Рома – Виктория 5:0
Ювентус – Янг Бойз 3:0
Манчестер Юнайтед – Валенсия 0:0
Атлетико – Брюгге 3:1
Боруссия Дортмунд – Монако 3:0
Тоттенхэм – Барселона 2:4
ПСВ – Интер 1:2
ПСЖ – Црвена Звезда 6:1
Наполи – Ливерпуль 1:0
Локомотив – Шальке 0:1
Порту – Галатасарай 1:0
1 тур
Брюгге – Боруссия Дортмунд 0:1
Монако – Атлетико 1:2
Барселона – ПСВ 4:0
Интер – Тоттенхэм 2:1
Ливерпуль – ПСЖ 3:2
Црвена Звезда – Наполи 0:0
Галатасарай – Локомотив 3:0
Шальке – Порту 1:1
Аякс – АЕК 3:0
Бенфика – Бавария 0:2
Шахтер – Хоффенхайм 2:2
Манчестер Сити – Лион 1:2
Виктория Пльзень – ЦСКА Москва 2:2
Реал Мадрид – Рома 3:0
Янг Бойз – Манчестер Юнайтед 0:3
Валенсия – Ювентус 0:2
Раунд плей-офф
Первые матчи
БАТЭ (Беларусь) – ПСВ (Нидерланды) 2:3
Бенфика (Португалия) – ПАОК (Греция) 1:1
Црвена Звезда (Сербия) – РБ Зальцбург (Австрия) 0:0
Аякс (Нидерланды) – Динамо Киев (Украина) 3:1
МОЛ Види (Венгрия) – АЕК (Греция) 1:2
Янг Бойз (Швейцария) – Динамо Загреб (Хорватия) 1:1
Ответные матчи
АЕК (Греция) – МОЛ Види (Венгрия) 1:1
Динамо Загреб (Хорватия) – Янг Бойз (Швейцария) 1:2
Динамо Киев (Украина) – Аякс (Нидерланды) 0:0
РБ Зальцбург (Австрия) – Црвена Звезда (Сербия) 2:2
ПАОК (Греция) – Бенфика (Португалия) 1:4
ПСВ (Нидерланды) – БАТЭ (Беларусь) 3:0
Третий отборочный раунд
Путь чемпионов
Первые матчи
Астана (Казахстан) – Динамо Загреб (Хорватия) 0:2
Карабах (Азербайджан) – БАТЭ (Беларусь) 0:1
Мальме (Швеция) – Видеотон (Венгрия) 1:1
Црвена Звезда (Сербия) – Спартак Трнава (Словакия) 1:1
Зальцбург (Австрия) – Шкендия 79 (Македония) 3:0
Селтик (Шотландия) – АЕК (Греция) 1:1
Ответные матчи
БАТЭ (Беларусь) – Карабах (Азербайджан) 1:1
Видеотон (Венгрия) – Мальме (Швеция) 0:0
АЕК (Греция) – Селтик (Шотландия) 2:1
Динамо Загреб (Хорватия) – Астана (Казахстан) 1:0
Шкендия 79 (Македония) – Зальцбург (Австрия) 0:1
Спартак Трнава (Словакия) – Црвена Звезда (Сербия) 1:2 (д. в.)
Путь представителей лиг
Первые матчи
Славия Прага (Чехия) – Динамо Киев (Украина) 1:1
Стандард (Бельгия) – Аякс (Нидерланды) 2:2
ПАОК (Греция) – Спартак Москва (Россия) 3:2
Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция) 1:0
Ответные матчи
Динамо Киев (Укр) – Славия Прага (Чех) 2:0
Спартак Москва (Россия) – ПАОК (Греция) 0:0
Фенербахче (Турция) – Бенфика (Португалия) 1:1
Аякс (Нидералнды) – Стандард (Бельгия) 3:0
Второй отборочный раунд
Путь чемпионов
Первые матчи
Клуж (Румыния) – Мальме (Швеция) 0:1
Астана (Казахстан) – Митьюлланд (Дания) 2:1
Динамо Загреб (Хорватия) – Хапоэль Беер-Шева (Израиль) 5:0
Шкендия (Македония) – Шериф (Молдова) 1:0
Црвена Звезда (Сербия) – Судува (Литва) 3:0
Легия (Польша) – Спартак Трнава (Словакия) 0:2
Кукеси (Албания) – Карабах (Азербайджан) 0:0
Лудогорец (Болгария) – Видеотон (Венгрия) 0:0
БАТЭ (Беларусь) – ХИК (Финляндия) 0:0
Селтик (Шотландия) – Русенборг (Норвегия) 3:1
Ответные матчи
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Динамо Загреб (Хорватия) 2:2
Шериф (Молдова) – Шкендия 79 (Македония) 0:0
Спартак Трнава (Словакия) - Легия (Польша) 0:1
ХИК (Финляндия) – БАТЭ (Беларусь) 1:2
Карабах (Азербайджан) – Кукеси (Албания) 3:0
Мальме (Швеция) – ЧФР Клуж (Румыния) 1:1
Мидтьюлланн (Дания) – Астана (Казахстан) 0:0
Судува (Литва) – Црвена Звезда (Сербия) 0:2
Видеотон (Венгрия) – Лудогорец (Болгария) 1:0
Русенборг (Норвегия) – Селтик (Шотландия) 0:0
Путь представителей лиг
Первые матчи
ПАОК (Греция) – Базель (Швейцария) 2:1
Аякс (Нидерланды) – Штурм (Австрия) 2:0
Ответные матчи
Базель (Швейцария) – ПАОК (Греция) 0:3
Штурм (Австрия) – Аякс (Нидерланды) 1:3
Первый отборочный раунд
Путь чемпионов
Первые матчи
Дрита (Косово) – Мальме (Швеция) 0:3
Торпедо Кутаиси (Грузия) – Шериф (Молдова) 2:1
Флора (Эстония) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 1:4
Алашкерт (Армения) – Селтик (Шотландия) 0:3
Дюделанж (Люксембург) – Видеотон (Венгрия) 1:1
Викингур (Фарерские острова) – ХИК (Финляндия) 1:2
Шкендия 79 (Македония) – Нью-Сейнтс (Уэльс) 5:0
Корк Сити (Ирландия) – Легия (Польша) 0:1
Спартак Трнава (Словакия) – Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) 1:0
Спартакс (Латвия) – Црвена Звезда (Сербия) 0:0
Кукеси (Албания) – Валлетта (Мальта) 0:0
Лудогорец (Болгария) – Крусейдерс (Северная Ирландия) 7:0
Олимпия Любляна (Словения) – Карабах (Азербайджан) 0:1
Астана (Казахстан) – Сутьеска (Черногория) 1:0
Судува (Литва) – АПОЭЛ (Кипр) 3:1
Валюр (Исландия) – Русенборг (Норвегия) 1:0
Ответные матчи
Валлетта (Мальта) – Кукеси (Албания) 1:1
ХИК (Финляндия) – Викингур (Фарерские острова) 3:1
АПОЭЛ (Кипр) – Судува (Литва) 1:0
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Флора (Эстония) 3:1
Мальме (Швеция) – Дрита (Косово) 2:0
Нью-Сейнтс (Уэльс) – Шкендия 79 (Македония) 4:0
Видеотон (Венгрия) – Дюделанж (Люксембург) 2:1
Црвена Звезда (Сербия) – Спартакс (Латвия) 2:0
Крусейдерс (Северная Ирландия) – Лудогорец (Болгария) 0:2
Легия (Польша) – Корк Сити (Ирландия) 3:0
Карабах (Азербайджан) – Олимпия Любляна (Словения) 0:0
Шериф (Молдова) – Торпедо Кутаиси (Грузия) 3:0
Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) – Спартак Трнава (Словакия) 1:1
Русенборг (Норвегия) – Валюр (Исландия) 3:1
Сутьеска (Черногория) – Астана (Казахстан) 0:2
Селтик (Шотландия) – Алашкерт (Армения) 3:0
Предварительный раунд
Санта-Колома (Андорра) – Дрита (Косово) 0:0 (0:2 после доп. времени)
Ла-Фиорита (Сан-Марино) – Линкольн Сити (Гибралтар) 0:2
Финал
Линкольн Сити (Гибралтар) – Дрита (Косово) 1:4
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