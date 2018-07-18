Лига чемпионов: Тоттенхэм разгромил Боруссию, МЮ всухую проиграл ПСЖ

Представляем вашему вниманию расписание и результаты всех матчей Лиги чемпионов сезона-2018/19.

26 июня 2018 года с предварительного раунда отборочного цикла стартует очередной розыгрыш самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов. Финальный поединок запланирован на 1 июня 2019 года в городе Мадрид на стадионе Метрополитано.

Что касается наших представителей, то серебряный призер Украины киевское Динамо начнет соревнования с третьего отборочного раунда, а чемпион донецкий Шахтер – с группового этапа.

Календарь

11/12 декабря: Групповой этап, шестой тур

17 декабря: Жеребьевка 1/8 финала

12/13/19/20 февраля: 1/8 финала, первые матчи

5/6/12/13 марта: 1/8 финала, ответные матчи

15 марта: Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала

9/10 апреля: 1/4 финала, первые матчи

16/17 апреля: 1/4 финала, ответные матчи

30 апреля/1 мая: 1/2 финала, первые матч

7/8 мая: 1/2 финала, ответные матчи

1 июня: Финал

Вашему вниманию календарь и результаты Лиги чемпионов сезона-2018/19:

1/8 финала

Первые матчи

12.02 Манчестер Юнайтед – ПСЖ 0:2 – видео голов

12.02 Рома – Порту 2:1 – видео голов

Аякс – Реал Мадрид 1:2 – видео голов

Тоттенхэм – Боруссия Д 3:0 – видео голов

19.02 (22:00) Ливерпуль – Бавария

19.02 (22:00) Лион – Барселона

20.02 (22:00) Атлетико – Ювентус

20.02 (22:00) Шальке – Манчестер Сити

6 тур

Шальке - Локомотив 1:0

Галатасарай - Порту 2:3

Барселона - Тоттенхэм 1:1

Интер - ПСВ 1:1

Ливерпуль - Наполи 1:0

Црвена Звезда - ПСЖ 1:4

Брюгге - Атлетико 0:0

Монако - Боруссия 0:2

Виктория Пльзень – Рома 2:1

Реал - ЦСКА 0:3

Аякс – Бавария 3:3

Бенфика – АЕК 1:0

Валенсия – Манчестер Юнайтед 2:1

Янг Бойз – Ювентус 2:1

Шахтер – Лион 1:1

Манчестер Сити – Хоффенхайм 2:1

5 тур

АЕК – Аякс 0:2

ЦСКА – Виктория 1:2

Бавария – Бенфика 5:1

Хоффенхайм - Шахтер 2:3

Лион – Манчестер Сити 2:2

Рома - Реал 0:2

Манчестер Юнайтед – Янг Бойз 1:0

Ювентус – Валенсия 1:0

Атлетико – Монако 2:0

Локомотив – Галатасарай 2:0

Боруссия Д – Брюгге 0:0

Наполи – Црвена Звезда 3:1

Порту – Шальке 3:1

ПСВ – Барселона 1:2

ПСЖ – Ливерпуль 2:1

Тоттенхэм – Интер 1:0

4 тур

Црвена Звезда - Ливерпуль 2:0

Монако - Брюгге 0:4

Наполи - ПСЖ 1:1

Атлетико - Боруссия Д 2:0

Интер - Барселона 1:1

Тоттенхэм - ПСВ 2:1

Шальке - Галатасарай 2:0

Порту - Локомотив 4:1

ЦСКА - Рома 1:2

Валенсия - Янг Бойз 3:1

Ювентус - Манчестер Юнайтед 1:2

Виктория - Реал 0:5

Лион - Хоффенхайм 2:2

Манчестер Сити - Шахтер 6:0

Бавария - АЕК 2:0

Бенфика - Аякс 1:1

3 тур

АЕК – Бавария 0:2

Янг Бойз – Валенсия 1:1

Аякс – Бенфика 1:0

Манчестер Юнайтед – Ювентус 0:1

Реал Мадрид – Виктория Пльзень 2:1

Рома – ЦСКА Москва 3:0

Хоффенхайм – Лион 3:3

Шахтер – Манчестер Сити 0:3

Брюгге – Монако 1:1

ПСВ – Тоттенхэм 2:2

Барселона – Интер 2:0

Боруссия Д – Атлетико 4:0

Галатасарай – Шальке 0:0

Ливерпуль – Црвена Звезда 4:0

Локомотив – Порту 1:3

ПСЖ – Наполи 2:2

2 тур

Бавария – Аякс 1:1

АЕК – Бенфика 2:3

Хоффенхайм – Манчестер Сити 1:2

Лион – Шахтер 2:2

ЦСКА Москва – Реал Мадрид 1:0

Рома – Виктория 5:0

Ювентус – Янг Бойз 3:0

Манчестер Юнайтед – Валенсия 0:0

Атлетико – Брюгге 3:1

Боруссия Дортмунд – Монако 3:0

Тоттенхэм – Барселона 2:4

ПСВ – Интер 1:2

ПСЖ – Црвена Звезда 6:1

Наполи – Ливерпуль 1:0

Локомотив – Шальке 0:1

Порту – Галатасарай 1:0

1 тур

Брюгге – Боруссия Дортмунд 0:1

Монако – Атлетико 1:2

Барселона – ПСВ 4:0

Интер – Тоттенхэм 2:1

Ливерпуль – ПСЖ 3:2

Црвена Звезда – Наполи 0:0

Галатасарай – Локомотив 3:0

Шальке – Порту 1:1

Аякс – АЕК 3:0

Бенфика – Бавария 0:2

Шахтер – Хоффенхайм 2:2

Манчестер Сити – Лион 1:2

Виктория Пльзень – ЦСКА Москва 2:2

Реал Мадрид – Рома 3:0

Янг Бойз – Манчестер Юнайтед 0:3

Валенсия – Ювентус 0:2

Раунд плей-офф

Первые матчи

БАТЭ (Беларусь) – ПСВ (Нидерланды) 2:3

Бенфика (Португалия) – ПАОК (Греция) 1:1

Црвена Звезда (Сербия) – РБ Зальцбург (Австрия) 0:0

Аякс (Нидерланды) – Динамо Киев (Украина) 3:1

МОЛ Види (Венгрия) – АЕК (Греция) 1:2

Янг Бойз (Швейцария) – Динамо Загреб (Хорватия) 1:1

Ответные матчи

АЕК (Греция) – МОЛ Види (Венгрия) 1:1

Динамо Загреб (Хорватия) – Янг Бойз (Швейцария) 1:2

Динамо Киев (Украина) – Аякс (Нидерланды) 0:0

РБ Зальцбург (Австрия) – Црвена Звезда (Сербия) 2:2

ПАОК (Греция) – Бенфика (Португалия) 1:4

ПСВ (Нидерланды) – БАТЭ (Беларусь) 3:0

Третий отборочный раунд

Путь чемпионов

Первые матчи

Астана (Казахстан) – Динамо Загреб (Хорватия) 0:2

Карабах (Азербайджан) – БАТЭ (Беларусь) 0:1

Мальме (Швеция) – Видеотон (Венгрия) 1:1

Црвена Звезда (Сербия) – Спартак Трнава (Словакия) 1:1

Зальцбург (Австрия) – Шкендия 79 (Македония) 3:0

Селтик (Шотландия) – АЕК (Греция) 1:1

Ответные матчи

БАТЭ (Беларусь) – Карабах (Азербайджан) 1:1

Видеотон (Венгрия) – Мальме (Швеция) 0:0

АЕК (Греция) – Селтик (Шотландия) 2:1

Динамо Загреб (Хорватия) – Астана (Казахстан) 1:0

Шкендия 79 (Македония) – Зальцбург (Австрия) 0:1

Спартак Трнава (Словакия) – Црвена Звезда (Сербия) 1:2 (д. в.)

Путь представителей лиг

Первые матчи

Славия Прага (Чехия) – Динамо Киев (Украина) 1:1

Стандард (Бельгия) – Аякс (Нидерланды) 2:2

ПАОК (Греция) – Спартак Москва (Россия) 3:2

Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция) 1:0

Ответные матчи

Динамо Киев (Укр) – Славия Прага (Чех) 2:0

Спартак Москва (Россия) – ПАОК (Греция) 0:0

Фенербахче (Турция) – Бенфика (Португалия) 1:1

Аякс (Нидералнды) – Стандард (Бельгия) 3:0

Второй отборочный раунд

Путь чемпионов

Первые матчи

Клуж (Румыния) – Мальме (Швеция) 0:1

Астана (Казахстан) – Митьюлланд (Дания) 2:1

Динамо Загреб (Хорватия) – Хапоэль Беер-Шева (Израиль) 5:0

Шкендия (Македония) – Шериф (Молдова) 1:0

Црвена Звезда (Сербия) – Судува (Литва) 3:0

Легия (Польша) – Спартак Трнава (Словакия) 0:2

Кукеси (Албания) – Карабах (Азербайджан) 0:0

Лудогорец (Болгария) – Видеотон (Венгрия) 0:0

БАТЭ (Беларусь) – ХИК (Финляндия) 0:0

Селтик (Шотландия) – Русенборг (Норвегия) 3:1

Ответные матчи

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Динамо Загреб (Хорватия) 2:2

Шериф (Молдова) – Шкендия 79 (Македония) 0:0

Спартак Трнава (Словакия) - Легия (Польша) 0:1

ХИК (Финляндия) – БАТЭ (Беларусь) 1:2

Карабах (Азербайджан) – Кукеси (Албания) 3:0

Мальме (Швеция) – ЧФР Клуж (Румыния) 1:1

Мидтьюлланн (Дания) – Астана (Казахстан) 0:0

Судува (Литва) – Црвена Звезда (Сербия) 0:2

Видеотон (Венгрия) – Лудогорец (Болгария) 1:0

Русенборг (Норвегия) – Селтик (Шотландия) 0:0

Путь представителей лиг

Первые матчи

ПАОК (Греция) – Базель (Швейцария) 2:1

Аякс (Нидерланды) – Штурм (Австрия) 2:0

Ответные матчи

Базель (Швейцария) – ПАОК (Греция) 0:3

Штурм (Австрия) – Аякс (Нидерланды) 1:3

Первый отборочный раунд

Путь чемпионов

Первые матчи

Дрита (Косово) – Мальме (Швеция) 0:3

Торпедо Кутаиси (Грузия) – Шериф (Молдова) 2:1

Флора (Эстония) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 1:4

Алашкерт (Армения) – Селтик (Шотландия) 0:3

Дюделанж (Люксембург) – Видеотон (Венгрия) 1:1

Викингур (Фарерские острова) – ХИК (Финляндия) 1:2

Шкендия 79 (Македония) – Нью-Сейнтс (Уэльс) 5:0

Корк Сити (Ирландия) – Легия (Польша) 0:1

Спартак Трнава (Словакия) – Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) 1:0

Спартакс (Латвия) – Црвена Звезда (Сербия) 0:0

Кукеси (Албания) – Валлетта (Мальта) 0:0

Лудогорец (Болгария) – Крусейдерс (Северная Ирландия) 7:0

Олимпия Любляна (Словения) – Карабах (Азербайджан) 0:1

Астана (Казахстан) – Сутьеска (Черногория) 1:0

Судува (Литва) – АПОЭЛ (Кипр) 3:1

Валюр (Исландия) – Русенборг (Норвегия) 1:0

Ответные матчи

Валлетта (Мальта) – Кукеси (Албания) 1:1

ХИК (Финляндия) – Викингур (Фарерские острова) 3:1

АПОЭЛ (Кипр) – Судува (Литва) 1:0

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Флора (Эстония) 3:1

Мальме (Швеция) – Дрита (Косово) 2:0

Нью-Сейнтс (Уэльс) – Шкендия 79 (Македония) 4:0

Видеотон (Венгрия) – Дюделанж (Люксембург) 2:1

Црвена Звезда (Сербия) – Спартакс (Латвия) 2:0

Крусейдерс (Северная Ирландия) – Лудогорец (Болгария) 0:2

Легия (Польша) – Корк Сити (Ирландия) 3:0

Карабах (Азербайджан) – Олимпия Любляна (Словения) 0:0

Шериф (Молдова) – Торпедо Кутаиси (Грузия) 3:0

Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) – Спартак Трнава (Словакия) 1:1

Русенборг (Норвегия) – Валюр (Исландия) 3:1

Сутьеска (Черногория) – Астана (Казахстан) 0:2

Селтик (Шотландия) – Алашкерт (Армения) 3:0

Предварительный раунд

Санта-Колома (Андорра) – Дрита (Косово) 0:0 (0:2 после доп. времени)

Ла-Фиорита (Сан-Марино) – Линкольн Сити (Гибралтар) 0:2

Финал

Линкольн Сити (Гибралтар) – Дрита (Косово) 1:4

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