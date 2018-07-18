Лига чемпионов: пары второго квалификационного раунда

Представляем вашему вниманию расписание и результаты всех матчей Лиги чемпионов сезона-2018/19.

26 июня 2018 года с предварительного раунда отборочного цикла стартует очередной розыгрыш самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов. Финальный поединок запланирован на 1 июня 2018 года в городе Мадрид на стадионе Метрополитано.

Что касается наших представителей, то серебряный призер Украины киевское Динамо начнет соревнования с третьего отборочного раунда, а чемпион донецкий Шахтер – с группового этапа.

Вашему вниманию календарь и результаты Лиги чемпионов сезона-2018/19:

Предварительный раунд

Санта-Колома (Андорра) – Дрита (Косово) 0:0 (0:2 после доп. времени)

Ла-Фиорита (Сан-Марино) – Линкольн Сити (Гибралтар) 0:2

Финал

Линкольн Сити (Гибралтар) – Дрита (Косово) 1:4

Первый отборочный раунд

Путь чемпионов:

Первые матчи

Дрита (Косово) – Мальме (Швеция) 0:3

Торпедо Кутаиси (Грузия) – Шериф (Молдова) 2:1

Флора (Эстония) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 1:4

Алашкерт (Армения) – Селтик (Шотландия) 0:3

Дюделанж (Люксембург) – Видеотон (Венгрия) 1:1

Викингур (Фарерские острова) – ХИК (Финляндия) 1:2

Шкендия 79 (Македония) – Нью-Сейнтс (Уэльс) 5:0

Корк Сити (Ирландия) – Легия (Польша) 0:1

Спартак Трнава (Словакия) – Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) 1:0

Спартакс (Латвия) – Црвена Звезда (Сербия) 0:0

Кукеси (Албания) – Валлетта (Мальта) 0:0

Лудогорец (Болгария) – Крусейдерс (Северная Ирландия) 7:0

Олимпия Любляна (Словения) – Карабах (Азербайджан) 0:1

Астана (Казахстан) – Сутьеска (Черногория) 1:0

Судува (Литва) – АПОЭЛ (Кипр) 3:1

Валюр (Исландия) – Русенборг (Норвегия) 1:0

Ответные матчи

Валлетта (Мальта) – Кукеси (Албания) 1:1

ХИК (Финляндия) – Викингур (Фарерские острова) 3:1

АПОЭЛ (Кипр) – Судува (Литва) 1:0

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Флора (Эстония) 3:1

Мальме (Швеция) – Дрита (Косово) 2:0

Нью-Сейнтс (Уэльс) – Шкендия 79 (Македония) 4:0

Видеотон (Венгрия) – Дюделанж (Люксембург) 2:1

Црвена Звезда (Сербия) – Спартакс (Латвия) 2:0

Крусейдерс (Северная Ирландия) – Лудогорец (Болгария) 0:2

Легия (Польша) – Корк Сити (Ирландия) 3:0

Карабах (Азербайджан) – Олимпия Любляна (Словения) 0:0

Шериф (Молдова) – Торпедо Кутаиси (Грузия) 3:0

Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) – Спартак Трнава (Словакия) 1:1

Русенборг (Норвегия) – Валюр (Исландия) 3:1

Сутьеска (Черногория) – Астана (Казахстан) 0:2

Селтик (Шотландия) – Алашкерт (Армения) 3:0

Второй отборочный раунд

Путь чемпионов

Путь чемпионов

24 июня

19:00 Клуж (Румыния) – Мальме (Швеция)

21:00 Динамо Загреб (Хорватия) – Хапоэль Беер-Шева (Израиль)

21:30 Црвена Звезда (Сербия) – Судува (Литва)

21:45 Астана (Казахстан) – Митьюлланд (Дания)

21:45 Кукеси (Албания) – Карабах (Азербайджан)

21:45 Легия (Польша) – Спартак Трнава (Словакия)

21:45 Селтик (Шотландия) – Русенборг (Норвегия)

21:45 Шкендия (Албания) – Шериф (Молдова)

25 июня

20:00 Лудогорец (Болгария) – Видеотон (Венгрия)

20:00 БАТЭ (Беларусь) – ХИК (Финляндия)

Путь представителей лиг:

Первые матчи

24.07 (20:30) ПАОК (Греция) – Базель (Швейцария)

25.07 (21:30) Аякс (Нидерланды) – Штурм (Австрия)

Ответные матчи

01.08 (21:00) Базель (Швейцария) – ПАОК (Греция)

01.08 (21:30) Штурм (Австрия) – Аякс (Нидерланды)

Календарь

23 июля: Жеребьевка третьего отборочного раунда

24/25 июля: Второй отборочный раунд, первые матчи

31 июля/1 августа: Второй отборочный раунд, ответные матчи

6 августа: Жеребьевка раунда плей-офф

7/8 августа: Третий отборочный раунд, первые матчи

14 августа: Третий отборочный раунд, ответные матчи

21/22 августа: Раунд плей-офф, первые матчи

28/29 августа: Раунд плей-офф, ответные матчи

30 августа: Жеребьевка группового этапа

18/19 сентября: Групповой этап, первый тур

2/3 октября: Групповой этап, второй тур

23/24 октября: Групповой этап, третий тур

6/7 ноября: Групповой этап, четвертый тур

27/28 ноября: Групповой этап, пятый тур

11/12 декабря: Групповой этап, шестой тур

17 декабря: Жеребьевка 1/8 финала

12/13/19/20 февраля: 1/8 финала, первые матчи

5/6/12/13 марта: 1/8 финала, ответные матчи

15 марта: Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала

9/10 апреля: 1/4 финала, первые матчи

16/17 апреля: 1/4 финала, ответные матчи

30 апреля/1 мая: 1/2 финала, первые матч

7/8 мая: 1/2 финала, ответные матчи

1 июня: Финал

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