Лига чемпионов: Динамо Загреб и Шкендия прошли в следующий раунд
26 июня 2018 года с предварительного раунда отборочного цикла стартует очередной розыгрыш самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов. Финальный поединок запланирован на 1 июня 2018 года в городе Мадрид на стадионе Метрополитано.
Что касается наших представителей, то серебряный призер Украины киевское Динамо начнет соревнования с третьего отборочного раунда, а чемпион донецкий Шахтер – с группового этапа.
Вашему вниманию календарь и результаты Лиги чемпионов сезона-2018/19:
Предварительный раунд
Санта-Колома (Андорра) – Дрита (Косово) 0:0 (0:2 после доп. времени)
Ла-Фиорита (Сан-Марино) – Линкольн Сити (Гибралтар) 0:2
Финал
Линкольн Сити (Гибралтар) – Дрита (Косово) 1:4
Первый отборочный раунд
Путь чемпионов
Первые матчи
Дрита (Косово) – Мальме (Швеция) 0:3
Торпедо Кутаиси (Грузия) – Шериф (Молдова) 2:1
Флора (Эстония) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 1:4
Алашкерт (Армения) – Селтик (Шотландия) 0:3
Дюделанж (Люксембург) – Видеотон (Венгрия) 1:1
Викингур (Фарерские острова) – ХИК (Финляндия) 1:2
Шкендия 79 (Македония) – Нью-Сейнтс (Уэльс) 5:0
Корк Сити (Ирландия) – Легия (Польша) 0:1
Спартак Трнава (Словакия) – Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) 1:0
Спартакс (Латвия) – Црвена Звезда (Сербия) 0:0
Кукеси (Албания) – Валлетта (Мальта) 0:0
Лудогорец (Болгария) – Крусейдерс (Северная Ирландия) 7:0
Олимпия Любляна (Словения) – Карабах (Азербайджан) 0:1
Астана (Казахстан) – Сутьеска (Черногория) 1:0
Судува (Литва) – АПОЭЛ (Кипр) 3:1
Валюр (Исландия) – Русенборг (Норвегия) 1:0
Ответные матчи
Валлетта (Мальта) – Кукеси (Албания) 1:1
ХИК (Финляндия) – Викингур (Фарерские острова) 3:1
АПОЭЛ (Кипр) – Судува (Литва) 1:0
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Флора (Эстония) 3:1
Мальме (Швеция) – Дрита (Косово) 2:0
Нью-Сейнтс (Уэльс) – Шкендия 79 (Македония) 4:0
Видеотон (Венгрия) – Дюделанж (Люксембург) 2:1
Црвена Звезда (Сербия) – Спартакс (Латвия) 2:0
Крусейдерс (Северная Ирландия) – Лудогорец (Болгария) 0:2
Легия (Польша) – Корк Сити (Ирландия) 3:0
Карабах (Азербайджан) – Олимпия Любляна (Словения) 0:0
Шериф (Молдова) – Торпедо Кутаиси (Грузия) 3:0
Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) – Спартак Трнава (Словакия) 1:1
Русенборг (Норвегия) – Валюр (Исландия) 3:1
Сутьеска (Черногория) – Астана (Казахстан) 0:2
Селтик (Шотландия) – Алашкерт (Армения) 3:0
Второй отборочный раунд
Путь чемпионов
Первые матчи
Клуж (Румыния) – Мальме (Швеция) 0:1
Астана (Казахстан) – Митьюлланд (Дания) 2:1
Динамо Загреб (Хорватия) – Хапоэль Беер-Шева (Израиль) 5:0
Шкендия (Македония) – Шериф (Молдова) 1:0
Црвена Звезда (Сербия) – Судува (Литва) 3:0
Легия (Польша) – Спартак Трнава (Словакия) 0:2
Кукеси (Албания) – Карабах (Азербайджан) 0:0
Лудогорец (Болгария) – Видеотон (Венгрия) 0:0
БАТЭ (Беларусь) – ХИК (Финляндия) 0:0
Селтик (Шотландия) – Русенборг (Норвегия) 3:1
Ответные матчи
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Динамо Загреб (Хорватия) 2:2
Шериф (Молдова) – Шкендия 79 (Македония) 0:0
31.07 21:30 Спартак Трнава (Словакия) – Легия (Польша)
01.08 19:00 ХИК (Финляндия) – БАТЭ (Беларусь)
01.08 20:00 Карабах (Азербайджан) – Кукеси (Албания)
01.08 20:00 Мальме (Швеция) – ЧФР Клуж (Румыния)
01.08 20:00 Мидтьюлланн (Дания) – Астана (Казахстан)
01.08 20:30 Судува (Литва) – Црвена Звезда (Сербия)
01.08 21:00 Видеотон (Венгрия) – Лудогорец (Болгария)
01.08 21:45 Русенборг (Норвегия) – Селтик (Шотландия)
Путь представителей лиг
Первые матчи
ПАОК (Греция) – Базель (Швейцария) 2:1
Аякс (Нидерланды) – Штурм (Австрия) 2:0
Ответные матчи
01.08 21:00 Базель (Швейцария) – ПАОК (Греция)
01.08 21:30 Штурм (Австрия) – Аякс (Нидерланды)
Календарь
24/25 июля: Второй отборочный раунд, первые матчи
31 июля/1 августа: Второй отборочный раунд, ответные матчи
6 августа: Жеребьевка раунда плей-офф
7/8 августа: Третий отборочный раунд, первые матчи
14 августа: Третий отборочный раунд, ответные матчи
21/22 августа: Раунд плей-офф, первые матчи
28/29 августа: Раунд плей-офф, ответные матчи
30 августа: Жеребьевка группового этапа
18/19 сентября: Групповой этап, первый тур
2/3 октября: Групповой этап, второй тур
23/24 октября: Групповой этап, третий тур
6/7 ноября: Групповой этап, четвертый тур
27/28 ноября: Групповой этап, пятый тур
11/12 декабря: Групповой этап, шестой тур
17 декабря: Жеребьевка 1/8 финала
12/13/19/20 февраля: 1/8 финала, первые матчи
5/6/12/13 марта: 1/8 финала, ответные матчи
15 марта: Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала
9/10 апреля: 1/4 финала, первые матчи
16/17 апреля: 1/4 финала, ответные матчи
30 апреля/1 мая: 1/2 финала, первые матч
7/8 мая: 1/2 финала, ответные матчи
1 июня: Финал
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