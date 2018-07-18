Лига чемпионов: Бенфика обыграла Фенербахче, БАТЭ - Карабах

Представляем вашему вниманию расписание и результаты всех матчей Лиги чемпионов сезона-2018/19.

26 июня 2018 года с предварительного раунда отборочного цикла стартует очередной розыгрыш самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов. Финальный поединок запланирован на 1 июня 2018 года в городе Мадрид на стадионе Метрополитано.

Что касается наших представителей, то серебряный призер Украины киевское Динамо начнет соревнования с третьего отборочного раунда, а чемпион донецкий Шахтер – с группового этапа.

Вашему вниманию календарь и результаты Лиги чемпионов сезона-2018/19:

Третий отборочный раунд

Путь чемпионов

Первые матчи

Астана (Казахстан) – Динамо Загреб (Хорватия) 0:2

Карабах (Азербайджан) – БАТЭ (Беларусь) 0:1

Мальме (Швеция) – Видеотон (Венгрия) 1:1

Црвена Звезда (Сербия) – Спартак Трнава (Словакия) 1:1

08.08 20:00 Зальцбург (Австрия) – Шкендия 79 (Македония)

08.08 21:45 Селтик (Шотландия) – АЕК (Греция)

Ответные матчи

14.08 20:00 БАТЭ (Беларусь) – Карабах (Азербайджан)

14.08 21:00 Видеотон (Венгрия) – Мальме (Швеция)

14.08 21:00 АЕК (Греция) – Селтик (Шотландия)

14.08 21:00 Динамо Загреб (Хорватия) – Астана (Казахстан)

14.08 21:15 Шкендия 79 (Македония) – Зальцбург (Австрия)

14.08 21:30 Спартак Трнава (Словакия) – Црвена Звезда (Сербия)

Путь представителей лиг

Первые матчи

Славия Прага (Чехия) – Динамо Киев (Украина) 1:1

Стандард (Бельгия) – Аякс (Нидерланды) 2:2

08.08 20:00 ПАОК (Греция) – Спартак Москва (Россия)

07.08 22:00 Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция)

Ответные матчи

14.08 19:30 Динамо Киев (Укр) – Славия Прага (Чех)

14.08 20:30 Спартак Москва (Россия) – ПАОК (Греция)

14.08 21:00 Фенербахче (Турция) – Бенфика (Португалия)

14.08 21:30 Аякс (Нидералнды) – Стандард (Бельгия)

Предварительный раунд

Санта-Колома (Андорра) – Дрита (Косово) 0:0 (0:2 после доп. времени)

Ла-Фиорита (Сан-Марино) – Линкольн Сити (Гибралтар) 0:2

Финал

Линкольн Сити (Гибралтар) – Дрита (Косово) 1:4

Первый отборочный раунд

Путь чемпионов

Первые матчи

Дрита (Косово) – Мальме (Швеция) 0:3

Торпедо Кутаиси (Грузия) – Шериф (Молдова) 2:1

Флора (Эстония) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 1:4

Алашкерт (Армения) – Селтик (Шотландия) 0:3

Дюделанж (Люксембург) – Видеотон (Венгрия) 1:1

Викингур (Фарерские острова) – ХИК (Финляндия) 1:2

Шкендия 79 (Македония) – Нью-Сейнтс (Уэльс) 5:0

Корк Сити (Ирландия) – Легия (Польша) 0:1

Спартак Трнава (Словакия) – Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) 1:0

Спартакс (Латвия) – Црвена Звезда (Сербия) 0:0

Кукеси (Албания) – Валлетта (Мальта) 0:0

Лудогорец (Болгария) – Крусейдерс (Северная Ирландия) 7:0

Олимпия Любляна (Словения) – Карабах (Азербайджан) 0:1

Астана (Казахстан) – Сутьеска (Черногория) 1:0

Судува (Литва) – АПОЭЛ (Кипр) 3:1

Валюр (Исландия) – Русенборг (Норвегия) 1:0

Ответные матчи

Валлетта (Мальта) – Кукеси (Албания) 1:1

ХИК (Финляндия) – Викингур (Фарерские острова) 3:1

АПОЭЛ (Кипр) – Судува (Литва) 1:0

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Флора (Эстония) 3:1

Мальме (Швеция) – Дрита (Косово) 2:0

Нью-Сейнтс (Уэльс) – Шкендия 79 (Македония) 4:0

Видеотон (Венгрия) – Дюделанж (Люксембург) 2:1

Црвена Звезда (Сербия) – Спартакс (Латвия) 2:0

Крусейдерс (Северная Ирландия) – Лудогорец (Болгария) 0:2

Легия (Польша) – Корк Сити (Ирландия) 3:0

Карабах (Азербайджан) – Олимпия Любляна (Словения) 0:0

Шериф (Молдова) – Торпедо Кутаиси (Грузия) 3:0

Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) – Спартак Трнава (Словакия) 1:1

Русенборг (Норвегия) – Валюр (Исландия) 3:1

Сутьеска (Черногория) – Астана (Казахстан) 0:2

Селтик (Шотландия) – Алашкерт (Армения) 3:0

Второй отборочный раунд

Путь чемпионов

Первые матчи

Клуж (Румыния) – Мальме (Швеция) 0:1

Астана (Казахстан) – Митьюлланд (Дания) 2:1

Динамо Загреб (Хорватия) – Хапоэль Беер-Шева (Израиль) 5:0

Шкендия (Македония) – Шериф (Молдова) 1:0

Црвена Звезда (Сербия) – Судува (Литва) 3:0

Легия (Польша) – Спартак Трнава (Словакия) 0:2

Кукеси (Албания) – Карабах (Азербайджан) 0:0

Лудогорец (Болгария) – Видеотон (Венгрия) 0:0

БАТЭ (Беларусь) – ХИК (Финляндия) 0:0

Селтик (Шотландия) – Русенборг (Норвегия) 3:1

Ответные матчи

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Динамо Загреб (Хорватия) 2:2

Шериф (Молдова) – Шкендия 79 (Македония) 0:0

Спартак Трнава (Словакия) - Легия (Польша) 0:1

ХИК (Финляндия) – БАТЭ (Беларусь) 1:2

Карабах (Азербайджан) – Кукеси (Албания) 3:0

Мальме (Швеция) – ЧФР Клуж (Румыния) 1:1

Мидтьюлланн (Дания) – Астана (Казахстан) 0:0

Судува (Литва) – Црвена Звезда (Сербия) 0:2

Видеотон (Венгрия) – Лудогорец (Болгария) 1:0

Русенборг (Норвегия) – Селтик (Шотландия) 0:0

Путь представителей лиг

Первые матчи

ПАОК (Греция) – Базель (Швейцария) 2:1

Аякс (Нидерланды) – Штурм (Австрия) 2:0

Ответные матчи

Базель (Швейцария) – ПАОК (Греция) 0:3

Штурм (Австрия) – Аякс (Нидерланды) 1:3

Календарь

7/8 августа: Третий отборочный раунд, первые матчи

14 августа: Третий отборочный раунд, ответные матчи

21/22 августа: Раунд плей-офф, первые матчи

28/29 августа: Раунд плей-офф, ответные матчи

30 августа: Жеребьевка группового этапа

18/19 сентября: Групповой этап, первый тур

2/3 октября: Групповой этап, второй тур

23/24 октября: Групповой этап, третий тур

6/7 ноября: Групповой этап, четвертый тур

27/28 ноября: Групповой этап, пятый тур

11/12 декабря: Групповой этап, шестой тур

17 декабря: Жеребьевка 1/8 финала

12/13/19/20 февраля: 1/8 финала, первые матчи

5/6/12/13 марта: 1/8 финала, ответные матчи

15 марта: Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала

9/10 апреля: 1/4 финала, первые матчи

16/17 апреля: 1/4 финала, ответные матчи

30 апреля/1 мая: 1/2 финала, первые матч

7/8 мая: 1/2 финала, ответные матчи

1 июня: Финал

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