Игрок Ливерпуля довел до слез фаната, устроив ему с сыном поездку в Киев

Алекс Окслейд-Чемберлен подарил болельщикам два билета на финал Лиги чемпионов.

Игрок Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен устроил один из лучших моментов в жизни четырехлетнего Бобби Джаггара и его отца.

В апреле игрок подарил свою футболку ребенку, но теперь пошел дальше и подарил ему и отцу Джо два билета на финал Лиги чемпионов в Киеве.

"Когда мне об этом написали, я потерял дар речи. Мне не стыдно признаться, что я начал плакать", - рассказал Джо в интервью Liverpool Echo.

Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет на НСК Олимпийский 26 мая. За трофей главного еврокубка поборются Ливерпуль и Реал.

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