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Игрок Ливерпуля довел до слез фаната, устроив ему с сыном поездку в Киев

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Алекс Окслейд-Чемберлен подарил болельщикам два билета на финал Лиги чемпионов.
Алекс Окслейд-Чемберлен
Алекс Окслейд-Чемберлен
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Игрок Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен устроил один из лучших моментов в жизни четырехлетнего Бобби Джаггара и его отца.

В апреле игрок подарил свою футболку ребенку, но теперь пошел дальше и подарил ему и отцу Джо два билета на финал Лиги чемпионов в Киеве.

 

This is what it’s all about! Fans were unbelievable, what a night!! #YNWA 🔴

Публикация от Alex Oxlade-Chamberlain (@alexoxchamberlain)

"Когда мне об этом написали, я потерял дар речи. Мне не стыдно признаться, что я начал плакать", - рассказал Джо в интервью Liverpool Echo.

Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет на НСК Олимпийский 26 мая. За трофей главного еврокубка поборются Ливерпуль и Реал. 

Читайте также, что известно о фанатах Реала и Ливерпуля, как НСК Олимпийский готовится принять главный матч сезона, а также, как кубки Лиги чемпионов путешествовали по Украине.

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Теги: Лига Чемпионов, фанаты, Ливерпуль, Алекс Окслейд-Чемберлен
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