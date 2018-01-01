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Братья Кличко будут тренировать команду Шевченко на Турнире чемпионов в Киеве

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Стали известны составы команд на турнир легенд, посвященный финалу Лиги чемпионов.
Андрей Шевченко и Виталий Кличко
Андрей Шевченко и Виталий Кличко

Накануне финала Лиги чемпионов,  25 мая, в Киеве пройдет Турнир чемпионов. В нем примут участие 4 команды – Легенды Реала, Легенды Ливерпуля, Друзья Шевченко и Легенды Лиги чемпионов.

Сейчас стали известны составы команд, а также их тренеры.

Друзья Шевченко: Александр Шовковский, Евгений Левченко, Ия Андрущак, Кларенс Зеедорф, Сергей Ребров, Андрей Шевченко, фристайлер 1, фристайлер 2

Тренеры: Виталий и Владимир Кличко.

Легенды Реала: Ежи Дудек, Мичел Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Кристиан Карамбе, Клод Макелеле, Эстебан Камбьяссо, Предраг Миятович, Давор Шукер

Тренер: Эмилио Бутрагеньо.

Легенды Ливерпуля: Дэвид Джеймс, Владимир Шмицер, Патрик Бергер, Стив Макманаман, Джейсон Макатир, Луис Гарсия, Робби Фаулер

Тренер: Иан Раш.

Легенды Лиги чемпионов: Витор Байя, Жозе Босингва, Марсель Десайи, Марко Матерацци, Алекс Скотт, Деку, Гаиска Мендьета, Селия Шашич, Хенрик Ларссон, Юные чемпионы adidas

Тренер: Руд Гуллит.

Турнир будет состоять из двух матчей полуфинала, встречи за 3-е место и финала. Команды сыграют 2 тайма по 15 минут. Начало – 16.00. Турнир пройдет на Крещатике.

Отметим, что все матчи в прямом эфире покажут телеканалы Футбол 1 и Футбол 2.

Ранее сообщалось, что Финал Лиги чемпионов в Киеве покажут в 226 странах мира.

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Теги: Лига чемпионов, Реал, Ливерпуль, Андрей Шевченко, Луиш Фигу, Сергей Ребров
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