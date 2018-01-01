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Фестиваль чемпионов: легенды футбола сыграют на Крещатике

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Легенды Лиги чемпионов приедут в Киев, чтобы посоревноваться между собой.
Луиш Фигу
Луиш Фигу
Getty Images

За день до финала Лиги чемпионов, 25 мая, на Крещатике пройдет Фестиваль чемпионов, в котором будут соревноваться четыре команды - Друзья Шевченко, Легенды Ливерпуля, Легенды Реала и Легенды Лиги чемпионов.

Турнир будет состоять из двух полуфиналов, финала и матча за третье место. Один тайм будет длиться 15 минут.

В матчах примут участие  Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Луиш Фигу, Роберто Карлос, Ежи Дудек, Мичел Сальгадо, Клод Макелеле, Кларенс Зеедорф, Робби Фаулер, Деку и другие легендарные экс-футболисты. 

Ранее сообщалось, что Финал Лиги чемпионов в Киеве покажут в 226 странах мира.

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Теги: Лига чемпионов, Реал, Ливерпуль, Андрей Шевченко, Луиш Фигу, Сергей Ребров
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