Фестиваль чемпионов: легенды футбола сыграют на Крещатике

Легенды Лиги чемпионов приедут в Киев, чтобы посоревноваться между собой.

За день до финала Лиги чемпионов, 25 мая, на Крещатике пройдет Фестиваль чемпионов, в котором будут соревноваться четыре команды - Друзья Шевченко, Легенды Ливерпуля, Легенды Реала и Легенды Лиги чемпионов.

Турнир будет состоять из двух полуфиналов, финала и матча за третье место. Один тайм будет длиться 15 минут.

В матчах примут участие Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Луиш Фигу, Роберто Карлос, Ежи Дудек, Мичел Сальгадо, Клод Макелеле, Кларенс Зеедорф, Робби Фаулер, Деку и другие легендарные экс-футболисты.

Ранее сообщалось, что Финал Лиги чемпионов в Киеве покажут в 226 странах мира.

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