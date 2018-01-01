УЕФА отреагировал на "турне" кубка Лиги чемпионов по родственникам Павелко

В УЕФА недовольны действиями главы ФФУ.

В УЕФА отреагировали на фото дочерей главы ФФУ Андрея Павелко с кубком Лиги чемпионов, которые вчера "разошлись" по украинским СМИ.

"Мы связались с федерацией футбола Украины, чтобы еще раз подчеркнуть строгие рекомендации относительно использования кубка Лиги чемпионов на различных мероприятиях.

Дальнейших комментариев пока не будет", – приводит слова УЕФА ресурс Р-Спорт.

Напомним, что финал Лиги чемпионов, в котором сыграют Ливерпуль и Реал пройдет 26-го мая в Киеве на НСК Олимпийский.

Читайте также статью, как Олимпийский готовится к финалу Лиги чемпионов.

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