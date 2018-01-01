Финал Лиги чемпионов в Киеве покажут в 226 странах мира

Матч Реал - Ливерпуль будет транслироваться во всем мире.

Финальный матч Лиги чемпионов между мадридским Реалом и Ливерпулем будут транслировать вживую в 226 странах мира, в том числе в таких экзотических, как Вануату, Самоа, Гуам, Мавритания и другие, сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал ЛЧ пройдет 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве. Начало встречи - в 21:45.

Ранее сообщалось, что Укрпошта выпустила марку к финалу Лиги чемпионов.

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