Финал Лиги чемпионов в Киеве покажут в 226 странах мира
Матч Реал - Ливерпуль будет транслироваться во всем мире.
Финальный матч Лиги чемпионов между мадридским Реалом и Ливерпулем будут транслировать вживую в 226 странах мира, в том числе в таких экзотических, как Вануату, Самоа, Гуам, Мавритания и другие, сообщает официальный сайт УЕФА.
Напомним, финал ЛЧ пройдет 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве. Начало встречи - в 21:45.
Ранее сообщалось, что Укрпошта выпустила марку к финалу Лиги чемпионов.
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