В обращение поступила почтовая марка, посвященная финальному матчу Лиги чемпионов.

В Украине появилась почтовая марка, посвященная финалу Лиги чемпионов сезона-2017/18, который пройдет в Киеве на НСК Олимпийский.

"Счастливые присоединится к такому важному событию!", – гласит сообщение Укрпошты в социальной сети Twitter.

Укрпошта випускає марку на честь проведення фіналу Ліги Чемпіонів у Києві 🏆



Спецпогашення відбудеться у Києві 26 травня штемпелем «Фінал Ліги Чемпіонів. Київ. 2018».



Щасливі долучитись до такої важливої події! pic.twitter.com/tKLoIeEx00 — Укрпошта (@ukrposhta) May 15, 2018

Читай, как НСК Олимпийский готовится принять главный матч сезона, а также, как кубки Лиги чемпионов путешествовали по Украине.

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