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Укрпошта выпустила марку к финалу Лиги чемпионов

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В обращение поступила почтовая марка, посвященная финальному матчу Лиги чемпионов.
26 мая в столице Украины пройдет грандиозный футбольный праздник
26 мая в столице Украины пройдет грандиозный футбольный праздник
Getty Images

В Украине появилась почтовая марка, посвященная финалу Лиги чемпионов сезона-2017/18, который пройдет в Киеве на НСК Олимпийский.

"Счастливые присоединится к такому важному событию!", – гласит сообщение Укрпошты в социальной сети Twitter.

Читай, как НСК Олимпийский готовится принять главный матч сезона, а также, как кубки Лиги чемпионов путешествовали по Украине.

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Теги: футбол, вне игры, фото, Лига чемпионов, финал
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